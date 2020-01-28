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28.01.2020 18:09
Рубрика: Экономика

Не личное дело

Роскомнадзор выписал штрафов на миллион рублей за персональные данные
Текст: Юлия Кривошапко
Число протоколов, составленных Роскомнадзором в 2019 году за нарушение правил обработки персональных данных, выросло почти на 40%. Сумма штрафов по ним превысила 1 млн рублей, сообщил начальник управления Роскомнадзора по защите персональных данных Юрий Контемиров.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Наиболее распространенные нарушения связаны с обработкой персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, либо с обработкой, которая не соответствовала целям, заявленным на этапе сбора персональной информации. В 2019 году Роскомнадзор и его территориальные подразделения составили 215 протоколов по таким делам.

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Больше всего штрафов было выписано в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Сумма наложенных штрафов достигла 1 млн 99 тысяч рублей. Для сравнения в 2018 году - всего 437 тысяч рублей, рассказал Юрий Контемиров на Дне открытых дверей Роскомнадзора.

Прошлый год стал рекордным не только по объему выписанных штрафов. Был зафиксирован заметный всплеск числа жалоб граждан на нарушения в сфере персональных данных. Рост составил более 22%, тогда как раньше не превышал 5-7%.

Жалоб граждан на нарушения в сфере персональных данных стало больше

Всего в 2019 году в Роскомнадзор поступило 50 394 обращения против 41 171 в 2018-м.

Больше всего претензий было к банкам и различным сайтам в интернете - доля таких жалоб составила 23% в каждой категории. Еще 10% пришлось на организации ЖКХ, 5% - на коллекторские агентства, по 3% - на соцсети, компании связи.

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В жалобах на банки и коллекторские агентства часто фигурируют действия, связанные с передачей или обработкой персональных данных без согласия гражданина. В отношении владельцев интернет-сайтов претензии в основном касаются распространения персональных данных без согласия пользователя, отсутствия политики конфиденциальности, а также создания "фейковых" аккаунтов и обработки персональных данных в целях, отличных от цели первоначального сбора.

В отношении организаций ЖКХ чаще всего поступают жалобы на неправомерное размещение списков с персональными данными должников в подъездах многоквартирных домов, направление платежных документов без конверта.

Увеличение числа жалоб граждан в Роскомнадзоре связывают с "ростом объемов обрабатываемой информации о личности", в том числе в интернете. При этом отмечают, что по результатам рассмотрения обращений доводы заявителей подтверждаются не так часто. В 2019 году доля жалоб с действительно обоснованными претензиями не превысила 7%.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь Роскомнадзор Закон "О персональных данных"

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