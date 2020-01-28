Россия стартует в Первом полуфинале "Евровидения"

В Роттердаме во вторник, 28 января, прошла первая жеребьевка главного песенного конкурса Европы. Прямая трансляция велась на официальном сайте Eurovision.tv и канале YouTube.

В начале церемонии состоялось традиционное вручение знаков отличия городу-организатору "Евровидения"-2020. В ратуше Роттердама мэр этого голландского города Ахмед Абуталеб получил эмблему конкурса от Зиппи Бранд Франка, заместителя мэра Тель-Авива, - города, где он состоялся в 2019 году. После чего началась жеребьевка полуфиналов "Евровидения"-2020.

В конкурсе будет участвовать 41 страна. Шестеро по регламенту попадают сразу в финал: Нидерланды (как победитель прошлогоднего конкурса), плюс Италия, Испания, Германия, Франция и Великобритания, получающие это право по регламенту как организаторы-учредители еще самого первого конкурса…

С этими льготами "пятерки избранных" остальные страны борются все решительней. Но пока безуспешно. Хотя из этой, поставленной в особенно благоприятные условия пятерки, в последние годы выигрывала только Германия (певица Лена в 2010-м году). А Великобритания и Испания при голосованиях в финале все чаще занимают места в последней тройке… То есть все они давно уже не лидеры "Евровидения"…

Но ситуация на конкурсе пока не меняется. И 35 из 41 стран по-прежнему находятся в менее выгодных условиях, начиная борьбу с полуфиналов. По-прежнему в зале присутствовал и многолетний исполнительный директор конкурса Джон Ола Санд, который сказал:

- Эта жеребьевка - важный день в календаре "Евровидения". Поэтому мы рады быть здесь, в Роттердаме, отсчитывая дни до мая, когда стартует юбилейный, 65-й конкурс, у которого уже есть слоган - #OpenUp!

Он же дал старт жеребьевке. России, можно сказать, повезло. Наш участник (имя его пока не определено) будет выступать в первом полуфинале, назначенном на 12 мая. Причем, в его первой половине, что, конечно, выгоднее - меньше риска переволноваться и затеряться в плотном потоке других участников (для того, чтобы выйти на сцену в разные годы давалось от 40 секунд до полутора минут).

Полные результаты жеребьевки

Первый полуфинал (будет транслироваться 12 мая)

Первая половина

Австралия

Беларусь

Ирландия

Литва

Северная Македония

РОССИЯ

Словения

Швеция

Вторая половина

Азербайджан

Бельгия

Хорватия

Кипр

Израиль

Мальта

Норвегия

Румыния

Украина

Второй полуфинал (будет транслироваться 14 мая)

Первая половина

Австрия

Чехия

Эстония

Греция

Исландия

Молдова

Польша

Сан-Марино

Сербия

Вторая половина

Албания

Армения

Болгария

Дания

Финляндия

Грузия

Латвия

Португалия

Швейцария