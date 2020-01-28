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28.01.2020 14:16
Рубрика: Экономика

Российских туристов планово вывозят из Китая

Текст: Евгений Гайва
Российские туроператоры остановили продажи туров в Китай с 24 января и сейчас лишь вывозят туристов в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Прибывающие из Китая проходят двойной санитарный контроль. Мобильные тепловизоры помогают быстро определить человека с температурой. Больного сразу направляют на обследование. Фото: Сергей Михеев/ РГ Прибывающие из Китая проходят двойной санитарный контроль. Мобильные тепловизоры помогают быстро определить человека с температурой. Больного сразу направляют на обследование. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Прибывающие из Китая проходят двойной санитарный контроль. Мобильные тепловизоры помогают быстро определить человека с температурой. Больного сразу направляют на обследование. Фото: Сергей Михеев/ РГ

"Продажи туров в Китай остановлены с 24 января. Сейчас чартерные рейсы выполняются с односторонней загрузкой для планового вывоза туристов по окончании отдыха", - рассказал "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Фото: Stephen Lam/Reuters
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Продажи туров в Китай были остановлены сразу после получения рекомендации Ростуризма приостановить реализацию туров, пояснил он. У всех компаний разные полетные программы. Но на этой и следующей неделе все организованные туристы вернутся в Россию, добавил Дмитрий Горин. "Сейчас низкий туристический сезон, потому в Китае немного российских туристов. Около шести тысяч туристов находятся на острове Хайнань и около тысячи - на материковой части Китая", - уточнил он.

Продажей туров в Китай в основном занимаются многопрофильные туроператоры. Потому чаще всего туристы перебронируют туры на другие направления. Также они могут перенести срок поездки. Речь идет о "заморозке" тура в 2020 году. То есть воспользоваться туром можно будет после нормализации ситуации. Полностью отказываются от туров с возвратом денег минимальное количество туристов.

"Другой вопрос, что впереди высокий сезон, и в зависимости от сроков переноса туров будет зависеть экономика туроператоров", - отметил Горин.

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