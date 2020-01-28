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28.01.2020 15:50
Рубрика: Экономика

Роструд рекомендовал отказаться от командировок в КНР из-за коронавируса

Текст: Марина Гусенко

Роструд рекомендует работодателям воздержаться от командирования работников в Китай пока там не стабилизируется ситуация.

Фото: Li Yun/Xinhua via AP
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Специалисты Роструда объясняют, что по Трудовому Кодексу работодатели должны обеспечивать работникам безопасные условия труда.

При этом, в ряде случаев работник и сам может отказаться от командировки, если их основания для отказа закреплены в Трудовом Кодексе. Например, если такая поездка не предусмотрена его трудовым договором.

Нужно обязательно спрашивать согласие работников на командировку, если работник - женщина с ребенком до трех лет, одинокий родитель или опекун, воспитывающий ребенка до пяти лет, родитель ребенка-инвалида или если он ухаживает за больным членом семьи.

Вообще нельзя направлять в командировки беременных женщин, несовершеннолетних (кроме творческих работников и спортсменов), тех, кто заключил ученический договор, инвалидов (если запрет прописан в их реабилитационных картах), работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Распространение нового коронавируса

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