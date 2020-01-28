Роструд рекомендовал отказаться от командировок в КНР из-за коронавируса

Роструд рекомендует работодателям воздержаться от командирования работников в Китай пока там не стабилизируется ситуация.

Специалисты Роструда объясняют, что по Трудовому Кодексу работодатели должны обеспечивать работникам безопасные условия труда.

При этом, в ряде случаев работник и сам может отказаться от командировки, если их основания для отказа закреплены в Трудовом Кодексе. Например, если такая поездка не предусмотрена его трудовым договором.

Нужно обязательно спрашивать согласие работников на командировку, если работник - женщина с ребенком до трех лет, одинокий родитель или опекун, воспитывающий ребенка до пяти лет, родитель ребенка-инвалида или если он ухаживает за больным членом семьи.

Вообще нельзя направлять в командировки беременных женщин, несовершеннолетних (кроме творческих работников и спортсменов), тех, кто заключил ученический договор, инвалидов (если запрет прописан в их реабилитационных картах), работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган.