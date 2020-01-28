Книга "Русский язык для всех", мимо которой не прошел ни один иностранец, осваивающий "великий и могучий", переиздавалась почти тридцать раз. Недавно ее автору исполнилось 90 лет.

Без Костомарова, галантного, остроумного, трудно представить себе торжественную церемонию награждения победителей Международного пушкинского конкурса для педагогов-русистов, который в этом году уже в 20-й раз проводит "РГ": член его попечительского совета, все эти годы Виталий Григорьевич и самый желанный человек для фото на память у наших лауреатов. Безупречное знание всех правил и законов, не мешает гуру языкознания считать, что "развитие языка очень часто идет через ошибку, и обожать оплошности и неправильности. Когда его упрекают в непоследовательности, отвечает в том духе, что нам, мол, ленивым, удобно, чтобы язык не менялся, а он все время подбрасывает сюрпризы. Но вот профессионалам лингвист ляпов не прощает: "Врачом не может быть человек, который не любит больных. Почему тогда на телевидении работают люди, которые не любят свой язык?" Чуткое отношение к языку у Костомарова от учителей, среди которых и легендарный Виктор Владимирович Виноградов, известный филфаковцам многих поколений как "В" в кубе".

У Виталия Григорьевича одного из первых в своем кругу появился автомобиль. И о его страсти к технике и мотоциклам мы тоже говорим с Маргаритой Русецкой - преемницей Костомарова на посту ректора Института Пушкина.

Маргарита Николаевна, чем так знаменит костомаровский учебник? Почему лауреаты Пушкинского конкурса так стремятся сфотографироваться с его автором?

Маргарита Русецкая: Еще 60 лет назад иностранцев в России обучали русскому языку по нашим обычным школьным учебникам для советских детей. Заслуга Виталия Григорьевича и Института Пушкина, который он тогда создавал, именно в том, что была обоснована необходимость и возможность учебника, и вообще направления - русский как иностранный (РКИ). Для новой отрасли РКИ стала создаваться инфраструктура. СССР принимал на обучение сотни тысяч иностранных студентов, для преподавателей РКИ отменили запрет на контакты с иностранцами и допустили загранкомандировки.

Чтобы возглавлять такое модное и актуальное учебное заведение, нужны и способности неординарные?

Маргарита Русецкая: Это тот случай, когда в человеке все сошлось. Образ жизни, профессиональные предпочтения, память, талант... Недавно вышла новая книга Виталия Григорьевича "Стилистика - любовь моей жизни". Действительно, он человек стиля. Москвич от кончиков ногтей до корней волос. Носитель московской культурной традиции - и в части языка, и в части образа жизни. Из категории тех людей, даже не продолжительное общение с которыми рождает сожаление: таких теперь не делают. Это уходящее поколение с особым, трудно достижимым сегодня уровнем культуры этикета, ведения дел, отношения к жизни. Костомаров - человек чрезвычайно самобытный, уникальный. К примеру, свое отношение к языку, профессии, событиям и людям он сформулировал в коротких "костомарках".

Вспомните какую-нибудь?

Маргарита Русецкая: Ну, например, он рассказывает: гуляя с Корнеем Ивановичем Чуковским по Переделкину, спросил, как тот относится к манере не склонять названия на "о". Ладно там иностранные Токио, Бордо, но свои-то почему? Чуковский остановился, сверкнул недобро глазами и заявил: "Если кто-то из живущих здесь русских писателей, не различая где и куда, скажет, что у него дача в Переделкино, я перестану называть его русским писателем и, может быть, попрошу выселить его из писательского поселка".

Виталий Григорьевич часто шутит, что любой язык - "от колыбели и от постели". То есть от матери и от любимой женщины

Вы говорите, денди, а чем таким уж модным и необычным могла отличаться жизнь советского профессора?

Маргарита Русецкая: С детства обожал машины. Помнит свою первую, деревянную на педалях. Помнит свое восхищение этим неуклюжим агрегатом. В молодости был страстным любителем мотоциклов. С невероятной скоростью рассекал по окрестностям, шокируя окружающих! Можете представить, какое впечатление производил ревущий мотоцикл в 50-60-е годы. Водил автомобиль буквально еще несколько месяцев назад. Отказался из-за проблем со зрением.

Среди учителей Костомарова была непревзойденный специалист по мату и умению его использовать Евдокия Галкина-Федорук. Она передала ученику свое мастерство?

Маргарита Русецкая: Мат и Костомаров - разные планеты! Даже если кирпич на ногу упадет, он не сможет себе позволить ругнуться. Не его это!

Действительно, это не монтируется со знаменитой галантностью Костомарова...

Маргарита Русецкая: Виталий Григорьевич - один из редчайших на сегодня мужчин, который приветствует женщину поцелуем руки. Рассказывают, что иностранки не просто удивляются, но даже пугаются его галантности. Шутят: "Виталий Григорьевич, вы своим примером "испортите" мужчин". Имея в виду, что в Европе желание подать пальто, поухаживать, может быть истолковано превратно.

И все же откуда у человека, молодость которого пришлась на времена первых космических спутников и другой технической романтики, эта одержимость русским языком?

Маргарита Русецкая: Языковое чутье и культура речевая - это из семьи. Виталий Григорьевич часто шутит, что любой язык - "от колыбели и от постели". То есть от матери и от любимой женщины...

Пушкинское отношение к ошибке - это проявление характера?

Маргарита Русецкая: Абсолютно. Он у нас, конечно, хулиган и, в хорошем смысле, авантюрист. Человек очень азартный, тот, кто понимает: иногда ответ, достижение, находка - это результат ошибки. Ведь так называемая норма - очень условна, временна и всегда придумана людьми. Это просто коллективный договор. Ожегов придумал, мы все согласились исполнять. Но придет другой человек, более влиятельный и убедительный, и мы откажемся от старых норм и станем исполнять другие. А язык, как развивался, так и будет развиваться.

20 лет назад Костомаров первым написал, что интернет меняет нашу жизнь...

Маргарита Русецкая: Да, как человек с чувством стиля, он отметил упрощение речевого этикета, повсеместную фамильярность в общении, и в публичном в том числе. Но пугают его не столько избыток заимствованных слов или жаргона, сколько грамматические изменения в русском языке. Он безошибочно чувствует в этом влияние грамматики английского языка.