Самый большой в мире телескоп заработал в Китае

Стоимость крупнейшего в мире радиотелескопа диаметром 500 метров около 170 миллионов долларов. После трехлетних испытаний он официально введен в эксплуатацию. Его площадь как у 30 футбольных полей, а периметр составляет 1,6 километра.

Одна из его главных задач - помочь раскрыть тайны о "детстве" и эволюции Вселенной. Дело в том, что единственный способ изучать Вселенную в самом начале ее развития - по радиоизлучению, поскольку звезд тогда еще не было, а значит, оптического излучения тоже. Зато было электромагнитное излучение, в том числе и в радиодиапазоне. Радиоволны от космических объектов слабо поглощаются и почти беспрепятственно добираются до Земли. И вот здесь поле работы для мощных радиотелескопов.

За два года испытаний китайский телескоп уже выявил 102 новых пульсара, что больше, чем за тот же период обнаружили все научные группы в Европе и США. Пульсары - вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения.

На создание гигантского телескопа ушло пять лет. Почти десять тысяч человек в провинции Гуйчжоу были вынуждены покинуть свои дома, чтобы этот проект был реализован.

Казалось бы, на китайском монстре наука уже могла бы и успокоиться. Но ученые уже смотрят дальше. На очереди самый большой в мире радиотелескоп SKA, который будет состоять из двух "половинок". Одну построят в Австралии, вторую - в ЮАР. Как такое возможно? Дело в том, что повышать разрешение радиотелескопа можно, как в Китае, увеличивая диаметр зеркала, а можно объединить несколько антенн. Именно второй вариант и выбран для SKA. В ЮАР построят сто тридцать три 15-метровые тарелки, объединенные с радиоинтерферометром, в Австралии - 512 станций по 256 антенн каждая. Координация работы такой армады антенн, управление ими - сложнейшие задачи. Однако ученые уверены, что она вполне решаема.

Этот телескоп будет искать новые космические объекты, в частности новые экзопланеты, а также ловить сигналы от внеземных цивилизаций.

Начало строительства намечено на 2021 год. Стоимость оценивается в 940 миллионов долларов.