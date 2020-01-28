Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Счетная палата (СП) обнаружила, что программа Банка России по развитию финансового рынка не принесла ожидаемых результатов, а поставленные в ней задачи носят менее прикладной характер, чем у зарубежных регуляторов. Об этом говорится в отчете СП по двум программным документам ЦБ - основным направлениям развития финансового рынка на 2016-2018 годы и на 2019-2021 годы (отчет есть у "Российской газеты"). В Банке России согласны далеко не со всеми замечаниями ведомства, следует из ответов регулятора на запрос "РГ".

Итоги анализа программ Центробанка показали, что из трех целей указанных документов две направлены на увеличение вклада финансового сектора в решение общенациональных социально-экономических задач (повышение уровня и качества жизни граждан, обеспечение экономического роста). Лишь третья (создание условий для роста финансовой индустрии) связана с развитием собственно финансового сектора, подчеркивают в СП.

Регуляторы финансовых рынков развитых зарубежных стран (в частности, США, Германии, Великобритании) ставят в своих документах задачи более прикладного характера, непосредственно относящиеся к их компетенции, считают в СП.

При этом дорожная карта "Основные мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов" выполнена на 97,8%, то есть практически полностью, но не все значения ключевых целевых показателей эффективности были достигнуты. Одновременно часть показателей напрямую не связана с поставленными в них целями и не характеризует их достижение, то есть носит субъективный характер, заявили в СП.

Место в индексе конкурентоспособности

Несмотря на повышение в целом позиций России в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45-го до 43-го места, по развитию финансового рынка Россия не улучшила свои позиции, говорится в отчете. На октябрь 2019 года Россия занимала по состоянию финансовой системы 95-е место (в 2015-2016 годах также 95-е место), в том числе 77-е место по ее масштабу и 120-е место по устойчивости.

Период 2016-2019 годов был непростым для всех развивающихся рынков, но на фоне снижающегося мирового роста экономики, торговых войн и неопределенности с Brexit Россия сумела сохранить стабильное положение в рейтинге, в то время как, например, Индия, Турция, Мексика, ЮАР, Казахстан ухудшили свои позиции, отвечают на это в Банке России. В расчете индекса 2019 года для финансового рынка используются данные 2015-2017 годов - таким образом, он демонстрирует состояние финансового рынка с лагом. С тех пор все значения улучшились либо восстановились до среднемировых значений, поэтому позиция России в рейтинге в следующих годах вырастет, ожидают в ЦБ.

Уменьшение количества банков

В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.

Сокращение количества кредитных организаций и иных участников финансового рынка - мировой тренд, обусловленный повышением регуляторных требований и цифровизацией, подчеркивают в Банке России. С российского рынка уходят недобросовестные и финансово неустойчивые участники (их значимость для сектора в целом невелика), а у регулятора никогда не было целей по количеству финансовых организаций на рынке, указывают в ЦБ. Анализ Банком России конкурентной среды не показывает, что оставшегося количества участников недостаточно.

Резервы для финансового рынка

В СП считают, что самые значимые резервы ускорения развития финансового рынка и увеличения его вклада в рост экономики связаны с расширением кредитования экономики банками (в первую очередь нефинансовых организаций), созданием условий для более широкого привлечения капитала бизнесом через публичное размещение акций, развитием страхования, а также развитием конкуренции на финансовом рынке в целом.

При поиске источника финансирования компания всегда выбирает среди всех доступных вариантов наиболее дешевый и надежный, отмечают в ЦБ. При действующих санкциях и постоянно меняющейся геополитической ситуации акции как финансовый актив наиболее чувствительно реагируют на новости и внешние, даже косвенно связанные с компанией события. "С учетом недооцененности российского фондового рынка и его волатильности предприятиям выходить на IPO в последние годы дорого и экономически нецелесообразно. С улучшением условий мы ожидаем большей активности на рынке размещений акций", - говорится в ответе ЦБ.

Кроме того, наряду с банковским фондированием предприятия все чаще выбирают альтернативные рыночные долговые инструменты - в первую очередь облигации, указывают в Банке России. Сокращение темпов роста кредитования со стороны банковского сектора, по мнению ЦБ, не является полноценным отражением развитости финансового рынка - инвестиции в основной капитал более исчерпывающий показатель финансирования реального сектора экономики. За три года он, по данным Росстата, вырос на 27%.

Взаимодействие правительства и ЦБ

В выводах по итогам проверки СП рекомендует проработать вопрос о совершенствовании действующего законодательства на предмет определения понятий "финансовый рынок", "развитие и обеспечение стабильности функционирования финансового рынка", установления целей и инструментов политики развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка, а также содержания основных направлений.

Кроме того, ведомство рекомендует конкретизировать функции Банка России как участника системы стратегического планирования на федеральном уровне и включения основных направлений в систему стратегического планирования развития финансового рынка России.

Также СП предлагает регламентировать порядок взаимодействия Банка России и правительства при разработке и проведении политики развития и обеспечения стабильности функционирования финрынка. В ЦБ указывают, что основные направления разрабатываются совместно с правительством. Учитывая особый статус Банка России и специфику финансового рынка, взаимодействие в части планирования инициатив по развитию финансового рынка, по оценке самого ЦБ, налажено эффективно, хотя отдельные риски неисполнения планов, в том числе в части изменения законодательства, присутствуют.