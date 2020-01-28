Счетная палата оценила программы ЦБ по финансовому рынку

Итоги анализа программ Центробанка показали, что из трех целей указанных документов две направлены на увеличение вклада финансового сектора в решение общенациональных социально-экономических задач (повышение уровня и качества жизни граждан, обеспечение экономического роста). Лишь третья (создание условий для роста финансовой индустрии) связана с развитием собственно финансового сектора, подчеркивают в СП.
Регуляторы финансовых рынков развитых зарубежных стран (в частности, США, Германии, Великобритании) ставят в своих документах задачи более прикладного характера, непосредственно относящиеся к их компетенции, считают в СП.
При этом дорожная карта "Основные мероприятия по развитию финансового рынка Российской Федерации на период 2016-2018 годов" выполнена на 97,8%, то есть практически полностью, но не все значения ключевых целевых показателей эффективности были достигнуты. Одновременно часть показателей напрямую не связана с поставленными в них целями и не характеризует их достижение, то есть носит субъективный характер, заявили в СП.
Место в индексе конкурентоспособности
Несмотря на повышение в целом позиций России в Индексе глобальной конкурентоспособности с 45-го до 43-го места, по развитию финансового рынка Россия не улучшила свои позиции, говорится в отчете. На октябрь 2019 года Россия занимала по состоянию финансовой системы 95-е место (в 2015-2016 годах также 95-е место), в том числе 77-е место по ее масштабу и 120-е место по устойчивости.
Период 2016-2019 годов был непростым для всех развивающихся рынков, но на фоне снижающегося мирового роста экономики, торговых войн и неопределенности с Brexit Россия сумела сохранить стабильное положение в рейтинге, в то время как, например, Индия, Турция, Мексика, ЮАР, Казахстан ухудшили свои позиции, отвечают на это в Банке России. В расчете индекса 2019 года для финансового рынка используются данные 2015-2017 годов - таким образом, он демонстрирует состояние финансового рынка с лагом. С тех пор все значения улучшились либо восстановились до среднемировых значений, поэтому позиция России в рейтинге в следующих годах вырастет, ожидают в ЦБ.
Уменьшение количества банков
В СП указывают, что в проверяемый период количество институтов финансового рынка значительно сократилось (в отдельных секторах до 1,5-2 раз), на его развитии сказывались низкие темпы роста в банковской сфере, а состояние страховой отрасли в России не соответствовало уровню экономического развития страны.
Сокращение количества кредитных организаций и иных участников финансового рынка - мировой тренд, обусловленный повышением регуляторных требований и цифровизацией, подчеркивают в Банке России. С российского рынка уходят недобросовестные и финансово неустойчивые участники (их значимость для сектора в целом невелика), а у регулятора никогда не было целей по количеству финансовых организаций на рынке, указывают в ЦБ. Анализ Банком России конкурентной среды не показывает, что оставшегося количества участников недостаточно.
Резервы для финансового рынка
В СП считают, что самые значимые резервы ускорения развития финансового рынка и увеличения его вклада в рост экономики связаны с расширением кредитования экономики банками (в первую очередь нефинансовых организаций), созданием условий для более широкого привлечения капитала бизнесом через публичное размещение акций, развитием страхования, а также развитием конкуренции на финансовом рынке в целом.
При поиске источника финансирования компания всегда выбирает среди всех доступных вариантов наиболее дешевый и надежный, отмечают в ЦБ. При действующих санкциях и постоянно меняющейся геополитической ситуации акции как финансовый актив наиболее чувствительно реагируют на новости и внешние, даже косвенно связанные с компанией события. "С учетом недооцененности российского фондового рынка и его волатильности предприятиям выходить на IPO в последние годы дорого и экономически нецелесообразно. С улучшением условий мы ожидаем большей активности на рынке размещений акций", - говорится в ответе ЦБ.
Кроме того, наряду с банковским фондированием предприятия все чаще выбирают альтернативные рыночные долговые инструменты - в первую очередь облигации, указывают в Банке России. Сокращение темпов роста кредитования со стороны банковского сектора, по мнению ЦБ, не является полноценным отражением развитости финансового рынка - инвестиции в основной капитал более исчерпывающий показатель финансирования реального сектора экономики. За три года он, по данным Росстата, вырос на 27%.
Взаимодействие правительства и ЦБ
В выводах по итогам проверки СП рекомендует проработать вопрос о совершенствовании действующего законодательства на предмет определения понятий "финансовый рынок", "развитие и обеспечение стабильности функционирования финансового рынка", установления целей и инструментов политики развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка, а также содержания основных направлений.
Кроме того, ведомство рекомендует конкретизировать функции Банка России как участника системы стратегического планирования на федеральном уровне и включения основных направлений в систему стратегического планирования развития финансового рынка России.
Также СП предлагает регламентировать порядок взаимодействия Банка России и правительства при разработке и проведении политики развития и обеспечения стабильности функционирования финрынка. В ЦБ указывают, что основные направления разрабатываются совместно с правительством. Учитывая особый статус Банка России и специфику финансового рынка, взаимодействие в части планирования инициатив по развитию финансового рынка, по оценке самого ЦБ, налажено эффективно, хотя отдельные риски неисполнения планов, в том числе в части изменения законодательства, присутствуют.