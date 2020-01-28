Шесть военных погибли при нападении боевиков в Чаде

Боевики "Боко Харам" атаковали военнослужащих армии Чада в районе острова Тетева на озере Чад. Нападение унесло жизни шести военных, передает Al Wihda. Еще десять человек пострадали.

О потерях среди боевиков информация не поступала.

Группировка "Боко Харам" причастна к большинству терактов в Нигерии. Боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Ее боевики также нападают на соседние государства. Военную кампанию против организации проводят Нигер, Камерун и Чад.