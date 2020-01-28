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28.01.2020 18:41
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Си Цзиньпин уверен в победе над коронавирусом

Председатель КНР Си Цзиньпин 28 января в Доме народных собраний в Пекине встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Глава ВОЗ оценил усилия КНР в борьбе с эпидемией пневмонии. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Глава ВОЗ оценил усилия КНР в борьбе с эпидемией пневмонии. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Глава ВОЗ оценил усилия КНР в борьбе с эпидемией пневмонии. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Си Цзиньпин сказал, что китайский народ ведет серьезную борьбу с эпидемией пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Безопасность жизни людей и их физическое здоровье всегда на первом месте, поэтому профилактика и ликвидация эпидемии - сейчас самая важная задача для страны. "Я лично руковожу этой работой и твердо уверен, что если мы будем держаться вместе, принимать научно обоснованные точные и эффективные противоэпидемические меры, мы непременно победим эпидемию".

Гендиректор ВОЗ сказал, что Китай в открытом режиме публикует всю информацию, идентифицировал патоген вируса в рекордно короткие сроки и своевременно передал ВОЗ и другим странам вирусный геном. По его словам, в условиях эпидемии китайское правительство продемонстрировало твердую политическую волю и приняло своевременные и эффективные меры, которые поразили весь мир. "Уверен, что принятые Китаем меры проявят свою эффективность, и, в конечном итоге, Китай справится с эпидемией", - отметил глава ВОЗ.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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