В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги наступила горячая пора - клубы всеми силами стараются забронировать себе места в плей-офф Кубка Гагарина и проводят очень зрелищные матчи.

Столичный "Спартак" принимал китайский "Куньлунь". К недовольству трибун, гости прервали сухую серию голкипера "красно-белых" Никиты Беспалова, отличившись уже на второй минуте - Мерфи удался удивительный по точности бросок в "девятку". Прошло еще немного времени, и Локхарт на пятаке внешне легко переиграл спартаковского вратаря, увеличив преимущество "Куньлуня" до двух шайб.

Главный тренер москвичей Олег Знарок, недовольный развитием событий, провел с подопечными беседу на повышенных тонах, и "красно-белые" бросились в атаку. Вскоре усилиями Каспарса Даугавиньша они сократили отставание - 1:2.

Во втором периоде гости вновь увеличили отрыв, после чего "Спартак" заменил вратаря на Юлиуса Гудачека. К счастью для команды Знарка, у них хорошо играл Даугавиньш, который вновь оставил вопрос о победителе матча открытым.

В третьем периоде болельщики увидели сразу пять заброшенных шайб, причем четыре из них влетели в ворота клуба из Пекина.

Порадуемся за Федора Малыхина, забившего свой четвертый гол в четвертом матче, ну и героя дня - Даугавиньша, оформившего хет-трик.

В итоге волевая и яркая победа "Спартака" - 7:4.

После матча Каспарс Даугавиньш признался в беседе с журналистами, что доволен своей игрой:

- Когда получается, то, разумеется, радуюсь успехам. Своим и клуба. Я знал, что в КХЛ это мой первый хет-трик. В сборной забрасывал три шайбы, а за "Спартак" - нет, поэтому вдвойне рад. Очень приятно вытащить такой матч, тем более в ситуации, когда перед третьим периодом уступали и должны были больше пяти минут играть в меньшинстве. Ключевой момент? Наверное, как раз вот этот, когда выстояли втроем. Такое всегда добавляет дополнительных эмоций. Плюс к тому - забили в меньшинстве, и это сразу позволяет поверить в себя. Не так много матчей осталось до конца регулярки, есть возможность подняться выше в таблице, поэтому каждые два очка важны. Да, сегодня было довольно много удалений. Наверное, это связано с тем, что в "Куньлуне" играет много канадцев. И почти каждое столкновение заканчивается стычкой. Это их жесткий стиль.

В свою очередь главный тренер "красно-белых" Олег Знарок традиционно был афористичен:

- Не очень хороший первый период. Ну вы это и сами видели. Но наши ребята - молодцы, сумели забить столько, сколько нужно для победы. Третий период хорошо отыграли. Это хоккейное кино, болельщикам, наверное, нравится. Но вот для тренеров - плохо. Нервов уже не осталось.

Также Знарок сообщил, что в плане "физики" команде еще предстоит выйти на оптимальный уровень, чтобы лучше подготовиться к плей-офф.

Тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов девятнадцатой недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем был признан Никита Беспалов ("Спартак"), который до игры с "Куньлунем" в трех матчах отстоял "на ноль".

Лучшим защитником стал Коди Франсон ("Авангард"), вместе с командой одержавший победы в трех матчах недели (в том числе одном гостевом) и отметившийся в них двумя результативными передачами.

Лучшим нападающим признан Никита Михайлис из "Барыса", в трех гостевых матчах недели набравший четыре (3+1) очка.

Наконец, самым ярким новичком стал знакомый нам по выступлению за молодежную сборную России нападающий СКА Василий Подколзин.

Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех играх, в двух забивал голы. Шайба в гостевом матче против ЦСКА стала для него дебютной в КХЛ.

Евротур

Штаб сборных России определил состав национальной команды на третий этап Евротура - Шведские игры. Турнир будет проходить с 6 по 9 февраля, российская сборная проведет одну игру в Хельсинки и две - в Стокгольме.

Вратари: Игорь Бобков ("Авангард"), Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА).

Защитники: Данила Галенюк (СКА), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Александр Романов, Богдан Киселевич (оба - ЦСКА), Никита Лямкин ("Ак Барс"), Артем Сергеев ("Салават Юлаев"), Георгий Дронов ("Металлург"), Андрей Миронов ("Динамо" М).

Нападающие: Анатолий Голышев ("Автомобилист"), Артем Галимов, Дмитрий Воронков (оба - "Ак Барс"), Денис Зернов ("Авангард"), Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин (все - СКА), Максим Мамин, Андрей Светлаков, Сергей Толчинский (все - ЦСКА), Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Павел Кудрявцев (все - "Локомотив"), Александр Шаров ("Сибирь").