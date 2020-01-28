Театр им. Янки Купалы показал в Москве спектакль "Урожай"

В наступившем году в рамках сотрудничества министерств культуры России и Беларуси в различных российских городах запланированы выступления Белорусского Национального академического театра имени Янки Купалы, отмечающего свое 100-летие.

Первое выступление театра состоялось в Москве показом спектакля "Урожай" по произведению белорусского драматурга Павла Пряжко. А в репертуаре Брестского академического театра драмы - спектакль "Старший сын" по одной из самых известных пьес сибиряка Александра Вампилова. Спектакль на брестской сцене сыграли уже более сорока раз. Молодежный театр на Фонтанке выпустил премьеру