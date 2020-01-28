Трамп раскрыл подробности предложенной Израилю и Палестине "сделки века"

Израиль и Палестина смогут мирно сосуществовать, а Иерусалим при этом останется неделимой территорией Израиля. Такое видение "сделки века" озвучил американский президент Дональд Трамп. По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже одобрил эти предложения.

"Мое видение представляет возможность для обеих сторон оказаться в выигрышной ситуации, это реалистичное решение, предусматривающее сосуществование двух государств", - передает ТАСС комментарий Трампа на совместной пресс-конференции с Нетаьяху.

Палестинская территория в результате "сделки века" вырастет почти вдвое.

"Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - заявил премьер-министр Израиля.

Иерусалим американский президент продолжает рассматривать, как столицу Израиля, что уже подтверждал ранее решением о переносе посольства США.

"Это не такое уж большое дело, я уже сделал это для вас, и так оно и останется", - пояснил Трамп.