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28.01.2020 23:27
Рубрика: В мире

У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

Текст: Андрей Васильев

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.

Землетрясение такого масштаба относится к категории сильных и может нанести серьезный ущерб. Пока нет сведений о жертвах и разрушениях, однако очевидцы в соцсетях сообщают о повреждении домов на острове.

Фото: ILYAS AKENGIN / Demiroren News Agency (DHA) / AFP
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Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Поземные толчки ощущались на Кубе.

Корреспондент New York Times Кэрол Розенберг написала в Twitter, что "земля буквально сотрясается" на американской базе на Кубе. Розенберг находится на Гуантанамо, где проходят предварительные слушания по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года.

Reuters со ссылкой на Центр предупреждения о цунами в США (TWC), сообщает о предупреждении о сильных цунами в карибском регионе. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, возможны волны цунами вдоль побережья Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики, Каймановых островов и Ямайки.

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Согласно сообщениям в социальных сетях, землетрясение ощущалось даже в южной Флориде. Люди были эвакуированы из зданий в Майами.

По данным метеоролога AccuWeather Джесси Феррелл, это первое землетрясение такой силы на Ямайке с 2000 года. По словам сейсмолога Люси Джонс, которую цитирует USA Today, землетрясение произошло на границе разлома между североамериканскими и карибскими тектоническими плитами.

В мире Северная и Центральная Америка Ямайка

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