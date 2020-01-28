У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7

В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.

Землетрясение такого масштаба относится к категории сильных и может нанести серьезный ущерб. Пока нет сведений о жертвах и разрушениях, однако очевидцы в соцсетях сообщают о повреждении домов на острове.

Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Поземные толчки ощущались на Кубе.

Корреспондент New York Times Кэрол Розенберг написала в Twitter, что "земля буквально сотрясается" на американской базе на Кубе. Розенберг находится на Гуантанамо, где проходят предварительные слушания по делу о терактах в США 11 сентября 2001 года.

Reuters со ссылкой на Центр предупреждения о цунами в США (TWC), сообщает о предупреждении о сильных цунами в карибском регионе. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, возможны волны цунами вдоль побережья Белиза, Кубы, Гондураса, Мексики, Каймановых островов и Ямайки.

Согласно сообщениям в социальных сетях, землетрясение ощущалось даже в южной Флориде. Люди были эвакуированы из зданий в Майами.

По данным метеоролога AccuWeather Джесси Феррелл, это первое землетрясение такой силы на Ямайке с 2000 года. По словам сейсмолога Люси Джонс, которую цитирует USA Today, землетрясение произошло на границе разлома между североамериканскими и карибскими тектоническими плитами.