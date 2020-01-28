Миллиард погибших из-за пожаров в Австралии животных потряс весь мир. На восстановление фауны потребуется более 100 лет. Но, пожалуй, еще страшней прогнозы ученых. Они предрекают такие напасти в будущем всей Земле. А кто-то вообще считает, что австралийская трагедия может быть последнее предупреждение человечеству. Если оно не одумается, то пожары будут пылать повсюду. По оценкам экспертов, если сохраняются нынешние темпы разрушения биосферы, то к 2050 году исчезнет до 37 процентов всех видов животных, к концу века уже половина.

Откуда такой пессимизм? И почему пожары достанут всех? Ответ дает международная группа ученых. Они доказали, что пожары всего лишь соучастник "преступления", а главный виновник напастей - глобальное потепление, вызванное деятельностью человека. Оно вызвало рост числа и интенсивности пожаров на разных континентах. Так, в Южной Америке только за прошлый год зафиксировано больше пожаров, чем за последние 10 лет. Почти такой же рост отмечен и в Африке. Горят даже регионы Арктики, где произошли пожары невиданного ранее масштаба.

За период 1970-2014 годы на планете стало на 60 процентов меньше животных. Больше всего пострадали тропики Южной и Центральной Америки, они потеряли до 90 процентов фауны

Отметим, что Земля знала куда более мощные огненные напасти, к примеру, 66 миллионов лет назад на планету рухнул гигантский астероид. Тогда исчезло 75 процентов видов животных, в том числе и знаменитые динозавры. Чтобы восстановиться, планете понадобилось много миллионов лет. И мир стал совершенно другим.

Сейчас в игру природных сил вступил человек. Он вносит свой негативный вклад не только в глобальное потепление, но и во всю экосистему Земли. Стремясь прокормиться, он вырубает леса, превращает луга в поля для выращивания сельхозкультур. К примеру, с 1980 по 2000 год исчезло около 100 млн га тропических лесов в Южной Америке и Юго-Восточной Азии.

Словом, человек оказался куда "эффективней" природы. Темпы вымирания видов уже в 100-1000 раз превысили те, что происходят естественным образом в ходе эволюции. А ученые предсказывают, что это ускорение может увеличиться до 10 000. Чтобы противостоять атаке пожаров и потепления, у фауны есть несколько ответов: уменьшение размеров, повышение рождаемости, переселение в более комфортные условия, прежде всего на север. Как работают эти механизмы уже сейчас? Какой будет фауна в результате атаки масштабных пожаров, глобального изменения климата и разрушительного влияния человека? Чтобы разобраться, ученые пытаются разглядеть тенденции, наметки картины буду­щего. Прежде всего подчеркивается, что в такой ситуации фауна оказалась впервые за многие сотни тысяч лет. И приспособиться к ней, как это было раньше, вряд ли получится, так как экосистемы в XXI веке уже потеряли устойчивость. Ведь большинство сред обитания разрушено. И если в течение предыдущих веков воздействия человека на природу были хотя и серьезными, но локальными, то в сейчас они охватили всю Землю. А это совсем иная ситуация. Непонятно, где пострадавшим животным искать пристанища, куда переселяться, где прятаться от напастей. Человек, осваивая землю, оставил им клочки свободной земли.

"Спасибо пожарным!" - светится на здании знаменитого оперного театра Сиднея. Фото: EPA

Словом, наступление на фауну идет по всему фронту, и она в панике отступает. За период 1970-2014 годы на планете стало на 60 процентов меньше животных. Больше всего пострадали тропики Южной и Центральной Америки, они потеряли до 90 процентов фауны. Кроме того, под угрозой вымирания уже сейчас около 60 процентов черепах и кораллов, 40 процентов амфибий. К 2100 году в Аф­рике вымрет половина всех птиц и животных.

Как известно, наиболее интенсивно климат атакует районы Арктики и Антарктики. Температура здесь растет в десять раз быстрей, чем в среднем на планете. И этот тепловой удар принимает на себя местная фауна. Особо он угрожает моржам, тюленям, белым медведям и другим млекопитающим, чье проживание и пропитание связаны с морским льдом. А его площадь стремительно сокращается, а значит, уменьшается и жизненная база. И вот средний вес самок белых медведей за 20 с лишним лет уменьшился с 300 кг сразу до 230 кг. А численность императорских королевских пингвинов Адели сократилась на 50 процентов.

Что же делать? "Мы - первое поколение, которое понимает, как человек воздействует на среду. И мы можем стать последними, кто в силах все изменить. Сейчас наступил решающий момент в истории планеты", - предостерегают ученые. Осенью 2017 года 16 тысяч ученых подписали обращение к человечеству под названием "Второе предупреждение". Они утверждают, что человечество и вся планета находятся на пороге экологического апокалипсиса. А "Первое предупреждение" ученые опубликовали в 1992 году, но за прошедшее время ни один показатель не изменился в лучшую сторону. Станет ли миллиард третьим предупреждением, а главное, будет ли оно, наконец, услышано…

Комментарий

Константин Гонгальский, доктор биологических наук, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН:

Конечно, общественность миллиард погибших животных шокирует, но самих ученых он уже не удивляет. Его австралийский профессор Крис Дикман получил довольно просто, умножив пораженные пожаром площади на среднюю численность животных на гектар. Причем он учитывал только млекопитающих, птиц и рептилий, не включив даже амфибий, не говоря уже о беспозвоночных животных.

Если применить этот подход к России, например, только для млекопитающих, то у нас в пожарах 2019 года могло погибнуть огромное количество особей. Но эти оценки не затрагивают численность погибающих беспозвоночных, которые практически не поддаются учету. Например, в тайге численность только крупных почвенных беспозвоночных (жуков, мокриц, многоножек, дождевых червей) может составлять около 200 особей на квадратный метр, следовательно, здесь счет может идти на триллионы особей. А если говорить о микрофауне (почвенные клещи, ногохвостки), которых может быть 200 тысяч особей на квадратный метр, то мы получаем цифру на три порядка больше. Так что при том подходе, который применил Дикман, можно, в принципе, оперировать огромными цифрами. Конечно, важно, что он смог привлечь внимание к проблеме лесных пожаров.

Кстати

Почему масштабные лесные пожары из года в год имеют практически одни и те же адреса? В мире это Калифорния в США, штаты Виктория и Новый Южный Уэльс в Австралии, страны Южной Европы - Греция, Франция, Испания, Португалия. В России есть свои "стабильные" пожарные регионы: Забайкалье, Западная Сибирь, Северное Прибайкалье, Центральная Якутия, Бурятия, Хакасия, Хабаровский край с Приморьем. Причем это труднодоступные, малонаселенные или вовсе безлюдные территории, куда добраться "поджигателю" практически невозможно. Доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета МГУ Владимир Сывороткин считает, что причина постоянных пожаров в разрушении озонового слоя, также водорода, который выходит из разломов в так называемых рифтовых зонах. А высокая температура воздуха служит пусковым крючком, чтобы вызвать природный пожар.