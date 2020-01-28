Ученые: коронавирус может передаваться с расстояния 2 метра и через глаза

Группа экспертов из Государственного комитета здравоохранения Китая предупредила во вторник, что люди могут заразиться коронавирусом 2019-nCoV, который вызывает новый тип смертельной пневмонии, на расстоянии до двух метров и через конъюнктиву глаз.

"Каждый должен носить защитные маски и сводить к минимуму количество тесных физических контактов" , - сказал представитель группы экспертов Ли Синванг, которого цитирует actualidad.rt.com.

"Говоря "близко", мы подразумеваем расстояние от одного до двух метров: заражение может произойти с этого расстояния", - пояснил чиновник. По его словам, если вирус находится в коже ваших рук, и вы трете ими глаза, можно заразиться этим вирусом. Как отмечается в официальной газете People's Daily, врачи рекомендовали избегать тесного контакта с заболевшими и тщательно мыть руки.

В понедельник вечером китайские органы здравоохранения подтвердили 106 смертей от коронавируса 2019-nCoV, 4 515 подтвержденных случаев заражения и сообщили о 976 критически больных пациентах. Кроме того, 6 973 человека подозреваются в заражении вирусом. Случаи заражения вирусом, кроме Китая, зафиксированы еще в 15 странах.