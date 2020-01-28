Ученые разработали уникальный прибор-поисковик

Прибор, не имеющий аналогов в мире, создается в Таганрогском научно-конструкторском бюро Южного федерального университета. Их установят на самолетах-амфибиях для поиска затонувших кораблей, а также судов, терпящих бедствие.

Чем они отличаются от традиционных систем обнаружения? Дело в том, что подавляющее число современных поисковиков получают двумерное изображение судна, а прибор, созданный донскими учеными, трехмерное. Теперь перед глазами специалистов очень детальное, со всеми нюансами, картина, что в корне меняет всю работу по обнаружению и подъему объекта. Делает ее значительно проще и безопасней.

Изюминка нового эхолота - в числе акустических лучей, которые прощупывают находящийся на большой глубине объект. Чем их больше, тем качественней изображение.

- В созданном нами образце прибора работают 110 лучей, но их число при необходимости можно довести и до 200, и 250, - говорит директор-главный конструктор НКБ цифровой обработки сигналов Южного федерального университета, кандидат технических наук Игорь Маркович. Принципиально важно, что число антенн, излучающих акустические волны, намного меньше, чем количество полученных лучей. Иначе прибор был бы крайне сложным и дорогим. У российского прибора с помощью всего 48 антенн можно создать и 100, и 200. Это достигается за счет применения уникальной программы цифровой обработки сигнала.

По словам Марковича, подобные приборы в мире ­выпускают всего несколько фирм, они установлены на морских судах. Но россияне впервые в мире решили поставить его на самолет-амфибию. Это важно, ведь для прибытия в зону аварии или катастрофы кораблю требуются минимум часы, а зачастую - дни, а самолет-амфибия сделает это во много раз быстрее.

"Самолетный" вариант имеет множество особенностей, которые пришлось учитывать российским разработчикам. И они сумели найти эффективные решения. Важно, что новый эхолот будет полностью выпускаться на российской элементной базе.

Отметим, что у таганрогского бюро уже есть успешный опыт разработки и применения различных гидроакустических систем. Скажем, два глубоководных локатора размещены на российском океанографическом судне "Янтарь", который участвовал в поисках затонувшей подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" в Атлантическом океане, обнаружил два российских самолета, сбитых сирийскими боевиками над Средиземным морем.