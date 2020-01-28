Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире

Самый богатый гражданин самой бедной страны Европы - украинец Ринат Ахметов - купил самую дорогую недвижимость в мире. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о вилле Les Cèdres на Лазурном побережье, в местечке Сен-Жан-Кап-Ферра. Особняк, построенный в конце позапрошлого века, ранее принадлежал бельгийским монархам, а позже был куплен компанией, производящей элитный алкоголь. Факт покупки подтвердила пресс-служба головной компании украинского олигарха SCM Holdings Limited. Там покупку назвали "долгосрочной инвестицией".

Площадь нового поместья Ахметова почти 14 гектаров, жилая площадь самой виллы - 1700 квадратных метров. В доме 14 спален, дом с видом на море окружает ландшафтный парк.

В профильных, посвященных элитной недвижимости СМИ, идут споры, в какую сумму обошлась покупка. Ранее агентство Blumberg называло Les Cèdres "самым дорогим домом на земле", и оценивало виллу по меньшей мере в полмиллиарда долларов. На торги поместье выставлялась за 350 миллионов евро, а в SCM говорят, что окончательная цена не превышает 200 миллионов евро. В этом, впрочем, сомневаются эксперты рынка, считающие, что реальная стоимость сделки выше.

Ранее, самый богатый украинец Ахметов (13,7 миллиарда долларов и 272-е место в мировом рейтинге Forbes за 2019 год) приобрел и самую дорогую недвижимость в Лондоне: многоуровневую квартиру в историческом центре за 137 миллионов фунтов.