Новости

В Петербурге "Макдональдс" оштрафовали за продажу соуса 13:31
Прокуратура вынесла представление мэру Перми после ЧП в отеле 13:29
Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире 13:28
В Волгограде будут судить медсестру за ожоги и увечье младенца 13:26
Родители, оставившие дочь в роддоме на пять лет, объявлены в розыск 13:22
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров 13:18
В Сарове осквернили православный храм 13:18
Сергей Вязович доволен командным результатом на "Дакаре" 13:12
На месте крушения вертолета Коби Брайанта обнаружены останки трех тел 13:11
На родине Зеленского украли знамена частей-освободителей 13:03
Видео: иностранцы оценили "Буханку" дороже Vesta и чуть дешевле Aurus 13:00
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан 12:58
Данные покупателей алкомаркетов "Красное & Белое" попали в Сеть 12:56
В Японии водитель автобуса заразился коронавирусом от китайских туристов 12:51
Петербург останется без туристских групп из Китая 12:50
В Крыму предложили ввести уголовную ответственность за самострои 12:49
В Прикамье мужчина взял кредит с помощью найденной на улице записки 12:43
Нижегородского коммунальщика, делающего снежных ангелов, сняли на видео 12:39
Для российского "Холопа" вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде 12:32
В США найден новый вид аллозавров 12:26
В Москве снесли незаконный склад мусора 12:25
Лукашенко потребовал наладить работу АПК Витебской области 12:25
Суд признал банкротом пермского Трампа 12:19
Toyota запатентовала в России еще одну Corolla 12:17
Роскомнадзор: Действие Антипиратского меморандума продлено на год 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 13:28
Рубрика: В мире

Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире

Текст: Петр Лихоманов
Вилла Les Cèdres. Фото: JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP Вилла Les Cèdres. Фото: JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP
Вилла Les Cèdres. Фото: JEAN CHRISTOPHE MAGNENET / AFP

Самый богатый гражданин самой бедной страны Европы - украинец Ринат Ахметов - купил самую дорогую недвижимость в мире. Об этом сообщает Financial Times.

Речь идет о вилле Les Cèdres на Лазурном побережье, в местечке Сен-Жан-Кап-Ферра. Особняк, построенный в конце позапрошлого века, ранее принадлежал бельгийским монархам, а позже был куплен компанией, производящей элитный алкоголь. Факт покупки подтвердила пресс-служба головной компании украинского олигарха SCM Holdings Limited. Там покупку назвали "долгосрочной инвестицией".

Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE
Самая дорогая картина в мире может быть подделкой

Площадь нового поместья Ахметова почти 14 гектаров, жилая площадь самой виллы - 1700 квадратных метров. В доме 14 спален, дом с видом на море окружает ландшафтный парк.

В профильных, посвященных элитной недвижимости СМИ, идут споры, в какую сумму обошлась покупка. Ранее агентство Blumberg называло Les Cèdres "самым дорогим домом на земле", и оценивало виллу по меньшей мере в полмиллиарда долларов. На торги поместье выставлялась за 350 миллионов евро, а в SCM говорят, что окончательная цена не превышает 200 миллионов евро. В этом, впрочем, сомневаются эксперты рынка, считающие, что реальная стоимость сделки выше.

Ранее, самый богатый украинец Ахметов (13,7 миллиарда долларов и 272-е место в мировом рейтинге Forbes за 2019 год) приобрел и самую дорогую недвижимость в Лондоне: многоуровневую квартиру в историческом центре за 137 миллионов фунтов.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу