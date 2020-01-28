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28.01.2020 13:18
Рубрика: Экономика

В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров

Текст: Татьяна Замахина

Законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов, в ближайшие дни будет внесен в Госдуму. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Эта тема обсуждалась в ходе встречи руководства фракции с новым министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.

Фото: iStock
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Соответствующий законопроект, рассказал Неверов, подготовлен по поручению президента России Владимира Путина. Его готовили депутаты совместно с Минтрудом. В ближайшие дни будет внесен в Госдуму, заявил глава фракции.

Законопроект, уточнил Неверов, направлен на то, чтобы восстановить с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты из региональных бюджетов.

На встрече также обсуждалась реализация задач, поставленных президентом страны в Послании Федеральному Собранию - в частности, законодательное обеспечение новых инициатив о выплате материнского капитала и пособий для семей с детьми.

Экономика Пенсии и пособия Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Правительство Минтруд Партии "Единая Россия" Повышение пенсий

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