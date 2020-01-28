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28.01.2020 19:23
Рубрика: В мире

Центы на ветер

В ЕС хотят изъять мелкие монеты из оборота
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Кошельки европейских граждан больше не будут страдать и раздуваться от переизбытка мелочи. По данным газеты Sddeutsche Zeitung, в среду Еврокомиссия представит "Предложение о единообразных правилах округления". Оно предусматривает изъятие из обращения монет номиналом один и два евроцента. Отдельные страны еврозоны, такие как Италия, Финляндия или Нидерланды, уже отказались чеканить медяки. Но в той же Германии большинство граждан выступает за то, чтобы все осталось по старинке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты подсчитали, что у среднестатистического немецкого бюргера дома в условной банке из-под варенья хранится 175 одно- и двухцентовых монет, которым нет применения - даже "зубные феи" в наши дни не раздают детям столь несолидные суммы. Между тем себестоимость одноцентовика составляет 1,65 цента, что представляется "экономическим абсурдом".

Ценники в магазинах предлагается округлить до пятицентовых сумм

Противники медяков называют их производство "бессмысленной тратой денег, металла и энергии". По данным портала businessinsider.de, ежегодно в ЕС выпускают 3,6 миллиона монет такого номинала. С 2017 по 2019 год на них ушло 416 тонн меди и 7000 тонн стали. Предложение состоит в том, чтобы округлять ценники в магазинах до пятицентовых сумм.

Фото: swissmint
В Швейцарии отчеканили самую маленькую в мире золотую памятную монету

Немцы ссылаются на опыт той же Италии. Там еще до перехода на евро многие жители, особенно в маленьких городах и деревнях, вообще не имели кошельков, храня в кармане свернутую пачку лир. Новые монетки оказались невостребованными: теперь итальянцы высыпают их по воскресеньям в церковные корзинки для пожертвований. Впрочем, целесообразность чеканки мелочи отрицать нельзя. Немецкий федеральный банк благодаря ей получает прибыль 300 миллионов евро в год. Некоторые эксперты опасаются, что вывод средств из оборота приведет к росту цен и инфляции. Против инициативы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен выступают маркетологи, привлекающие клиентов ценами в духе "19,99 евро", и фермеры. Ведь для покупателя есть разница, стоит литр молока 54 или же 59 центов. Недаром в Германии все еще бытует поговорка времен Габсбургов: "Кто не бережет пфеннинга, не стоит талера". По словам депутата бундестага из фракции социал-демократов Лотара Бинге, "для многих монеты имеют эмоциональную ценность". И хотя, согласно опросам, в прошлом году впервые большая часть покупок в немецких магазинах была оплачена кредитками, наличным все равно отдают предпочтение, когда речь идет о небольших суммах.

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