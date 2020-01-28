В Госдуме осудили направление в Венецианскую комиссию поправки в Конституцию РФ

Речь идет о норме прошедшего первое чтение в ГД законопроекта о приоритете российского права. А именно, решения межгосударственных органов, истолкованные в противоречии с Основным Законом, не подлежат исполнению Россией, гласит предложенная поправка в Конституцию. Напомним, что указанную и другие инициативы внес президент РФ, над оформлением предложений Владимира Путина из Послания Федеральному собранию работает специальная рабгруппа.

Решение направить поправку для изучения в Венецианскую комиссию принял комитет ассамблеи по юридическим вопросам и по правам человека.

Российская делегация считает это недопустимой попыткой вмешательства во внутренние дела России, заявил журналистам глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он подчеркнул, что Россия исполняет 99% решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). И несмотря на это, в неисполнении решений этого органа систематически упрекают нашу страну. Отметим, что такой "аргумент" страны Прибалтики использовали, чтобы попытаться оспорить полномочия России на зимней сессии ПАСЕ.

Толстой пояснил, что "Россия - большая страна, и, соответственно, много исков и жалоб, поэтому для наших европейских коллег статистически это выглядит тревожно". И страны Прибалтики с примкнувшими к ним Украиной и Грузией (так называемая группа "Балтик плюс") подливают масло в огонь.

Глава делегации еще раз подчеркнул, что не раз говорили в Госдуме. Претензии в том, что изменения Конституции сделают невозможным выполнение решений ЕСПЧ, безосновательны: правовая защита российских граждан с принятием поправок в Конституцию не изменится.

- Россия укрепляет свой суверенитет, не выполняя тех решений, которые могут противоречить нашему Основному закону, - заявил Толстой. - Такая же норма есть в Британии. Но почему-то это волнует наших коллег гораздо меньше, чем ситуация в России.

В парламенте РФ все же подождут, что скажут юристы Венецианской комиссии по поводу указанной непринятой нормы, отметил он.

Но в целом глава делегации считает "просто смешным" изучать положение закона, которое еще не принято.

- Каким образом они это будут делать? - не понимает Толстой. - А если мы внесем какую-то другую правку в процессе работы над законодательством? У нас между первым и вторым чтением такая возможность есть.