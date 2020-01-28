Эксперимент, в рамках которого самозанятые москвичи и жители еще трех регионов смогли легализоваться с помощью интернета, оказался успешным - с этого года к нему присоединились еще 19 регионов страны. Москва остается лидером по числу участников эксперимента - в городе сосредоточено около 60% всех зарегистрировавшихся самозанятых России.

Напомню, вывести из экономической тени людей, работающих на себя, но не платящих налогов, власти пытались не раз, но без особых успехов. Все изменил стартовавший в начале прошлого года эксперимент. Москвичи, у кого нет работодателя и наемных сотрудников, смогли скачать официальное мобильное приложение ФНС "Мой налог" и пройти простейшую регистрацию. Так они получили статус самозанятого - все дальнейшее взаимодействие с налоговой службой тоже строится через приложение. Главное, чтобы доход не превышал 2,4 млн рублей в год.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за прошлый год самозанятыми зарегистрировались 194 тысячи москвичей. Это в четыре раза больше, чем планировалось при запуске эксперимента. Столичный бюджет за счет профессионального налога на самозанятых пополнился на 495,4 млн рублей, подчеркнул вице-мэр. Цифра серьезная, особенно если учесть, что большинство самозанятых раньше вообще не платили налогов.

Налоговый режим для самозанятых специально сделали щадящим. Они платят всего 4% от доходов, полученных с физических лиц, и 6%, если деньги поступили от организации. Классический НДФЛ, который платят все работающие россияне, напомню, составляет 13%.

Самозанятые пополнили бюджет столицы почти на 500 млн рублей

Зато теперь самозанятые имеют легальный статус. Это позволяет им больше зарабатывать, работая на крупные компании, которые не хотят связываться с нелегалами. "Можно и официально подтвердить свои доходы - справка формируется прямо в приложении "Мой налог". А это значит, можно без проблем оформить зарубежную визу или кредит, включая ипотеку. У тех, кто работает неофициально, с этим всегда большие проблемы", - рассказала "РГ" графический дизайнер Богдана Басаргина. Она зарегистрировалась в качестве самозанятой почти сразу. Говорит, легально работать гораздо комфортнее, а налоги вполне посильные. "Тем более, сдавать сложную отчетность или лично ходить в налоговую службу не нужно, все делается через приложение. Там же клиенту я выставляю чек для оплаты", - объясняет она.

4% платят налог от дохода самозанятые, а не 13, как те, у кого НДФЛ

Каждый месяц в Москве регистрируются самозанятыми 15-20 тысяч человек, их число продолжает расти, рассказал "РГ" глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов: "Среди московских самозанятых больше всего тех, кто занимается пассажирскими перевозками, репетиторством, сдает квартиры в аренду, оказывает услуги в сфере консультирования и рекламы". В целом же перечень тех, кто может стать самозанятым, почти не ограничен: в приложении "Мой налог" список доступных видов деятельности включает десятки позиций - бухгалтеров, музыкантов, ремонтников и многих других.

Подробности о статусе самозанятого, а также инструкцию по регистрации и ответы на популярные вопросы можно посмотреть на сайте ФНС. Есть там и полный список регионов, где проводится эксперимент.