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28.01.2020 18:12
Рубрика: Власть

В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме

Текст: Татьяна Замахина

Оспоренные прибалтийскими депутатами полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) собираются подтвердить в полном объеме - доклад на эту тему рекомендован к принятию.

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Решение на эту тему принял комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств. На своем заседании он поддержал доклад о полномочиях делегации РФ, в котором рекомендуется подтвердить их полностью, сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Речь идет о подтверждении полномочий без каких-либо изъятий, заявил он. Ранее в нашей делегации подчеркнули, что РФ покинет ПАСЕ, если какие-либо санкции против нашей делегации будут введены.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Россия покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий делегации

Напомним, что вопрос об оспаривании полномочий был поднят при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию накануне. Выдвинувший предложение литовский депутат обосновал его тем, что в РФ якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Латвийский представитель добавила еще один "аргумент": выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". Позицию прибалтийских стран поддержали представители Грузии и Украины.

Предложение оспорить полномочия делегации направлено в комитет ПАСЕ. А теперь - после решения комитета - инициатива должна быть принята или отклонена Ассамблеей. Обсуждение вопроса пройдет в среду, 29 января.

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