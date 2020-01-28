В ПАСЕ намерены подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме

Оспоренные прибалтийскими депутатами полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) собираются подтвердить в полном объеме - доклад на эту тему рекомендован к принятию.

Решение на эту тему принял комитет ПАСЕ по мониторингу обязательств. На своем заседании он поддержал доклад о полномочиях делегации РФ, в котором рекомендуется подтвердить их полностью, сообщил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Речь идет о подтверждении полномочий без каких-либо изъятий, заявил он. Ранее в нашей делегации подчеркнули, что РФ покинет ПАСЕ, если какие-либо санкции против нашей делегации будут введены.

Напомним, что вопрос об оспаривании полномочий был поднят при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию накануне. Выдвинувший предложение литовский депутат обосновал его тем, что в РФ якобы не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Латвийский представитель добавила еще один "аргумент": выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму, который, по ее оценке, является "оккупированной территорией". Позицию прибалтийских стран поддержали представители Грузии и Украины.

Предложение оспорить полномочия делегации направлено в комитет ПАСЕ. А теперь - после решения комитета - инициатива должна быть принята или отклонена Ассамблеей. Обсуждение вопроса пройдет в среду, 29 января.