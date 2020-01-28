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28.01.2020 13:31
Рубрика: Общество

В Петербурге "Макдональдс" оштрафовали за продажу соуса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге сеть "Макдональдс" оштрафована по решению регионального ФАС на 110 тысяч рублей. Такую сумму сетевое кафе должно заплатить за шестирублевый соус, который пришлось купить покупателю.

Фото: iStock
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Как сообщает Управление ФАС по Санкт-Петербургу, в антимонопольное ведомство пожаловался гражданин, который пришел в "Макдональдс" в торговом центре Парнасе и купил комплексный обед. На плакате, рекламирующем "МакКомбо Чикен Макнаггетс" были нарисованы не только куриные крылышки, кола и картошка фри, но и контейнер с соусом.

Каково же было удивление гражданина, когда на кассе с него попросили за соус шесть рублей.

Петербуржец возмутился и сразу после обеда написал в ФАС заявление о недостоверной рекламе. В антимонопольном ведомстве изучили заявление и пришли к выводу, что рекламный баннер действительно вводит потребителя в заблуждение.

К слову, 110 тысяч рублей, которые должен заплатить "Макдональдс" потребителя никак не согреют - административные штрафы перечисляются в бюджет. Но также сама сеть должна устранить нарушение, то есть, переделать рекламу, чтобы все было корректно и покупатель точно знал, когда ему доставать дополнительные шесть рублей, а когда соус уже входит в комплексный обед.

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