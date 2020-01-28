В Петербурге "Макдональдс" оштрафовали за продажу соуса

В Петербурге сеть "Макдональдс" оштрафована по решению регионального ФАС на 110 тысяч рублей. Такую сумму сетевое кафе должно заплатить за шестирублевый соус, который пришлось купить покупателю.

Как сообщает Управление ФАС по Санкт-Петербургу, в антимонопольное ведомство пожаловался гражданин, который пришел в "Макдональдс" в торговом центре Парнасе и купил комплексный обед. На плакате, рекламирующем "МакКомбо Чикен Макнаггетс" были нарисованы не только куриные крылышки, кола и картошка фри, но и контейнер с соусом.

Каково же было удивление гражданина, когда на кассе с него попросили за соус шесть рублей.

Петербуржец возмутился и сразу после обеда написал в ФАС заявление о недостоверной рекламе. В антимонопольном ведомстве изучили заявление и пришли к выводу, что рекламный баннер действительно вводит потребителя в заблуждение.

К слову, 110 тысяч рублей, которые должен заплатить "Макдональдс" потребителя никак не согреют - административные штрафы перечисляются в бюджет. Но также сама сеть должна устранить нарушение, то есть, переделать рекламу, чтобы все было корректно и покупатель точно знал, когда ему доставать дополнительные шесть рублей, а когда соус уже входит в комплексный обед.