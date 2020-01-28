В регионах утвердят планы защиты против коронавируса

В России по данным на 28 января не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Но готовиться к возможной атаке коронавируса необходимо. Координировать действия разных органов и служб будет оперативный штаб, создать его поручил премьер Михаил Мишустин.

Специалисты Минздрава России подготовили подробную информацию о вирусе. На сайте Роспотребнадзора ежедневно приводятся самые последние данные о ситуации в мире и России. Утвержден и перечень необходимых мер, подготовленный в Роспотребнадзоре - за это отвечала глава надзорной службы Анна Попова. Уже в ближайшее время регионы должны предоставить в ведомство список стационаров, куда можно было бы отправлять пациентов с симптомами поражения новым коронавирусом.

Один из главных моментов - отделить случаи обычного сезонного гриппа от возможного заражения новым вирусом. Тогда можно изолировать заболевших, поставив заслон распространению инфекции. Для этого нужно наладить быстрое и четкое тестирование пациентов с опасными симптомами. Проводить анализы будут в 15 подготовленных лабораториях в регионах. При необходимости - проводить дублирующее тестирование в Научном центре вирусологии и биотехнологий "Вектор", где за очень короткие сроки были разработаны необходимые тест-системы. Анна Попова сообщила, что необходимое количество тестов нарабатывается, и они уже рассылаются в регионы.

Второй момент - готовность медорганизаций и врачей. В случае необходимости все медучреждения будут переведены на строгий противоэпидемический режим работы. Это означает и проведение карантинных мероприятий, и развертывание дополнительных коек. Важный пункт - оснащение медорганизаций специальным оборудованием - аппаратами экстракорпоральной оксигенации. На искусственное дыхание переводят больных с тяжелыми нарушениями дыхательной функции - это помогало спасать пациентов от атипичной пневмонии во время эпидемии 2002-2003 года.

Естественно, соответствующий инструктаж и подготовку должны пройти и медики. Кстати, перед службами здравоохранения в регионах поставлена задача не только подготовить к возможному наплыву больных стационары, но и организовать оказание медицинской помощи амбулаторно и на дому.

Отдельно отмечается необходимость запастись нужными расходными материалами, лекарствами для профилактики и лечения инфекции (хотя, отметим, специфического лекарства против нового коронавируса нет). Понадобятся в случае роста угрозы и достаточные объемы дезинфицирующих средств.

В регионах и мире

Из-за коронавируса матчи хоккейного турнира "ВХЛ - Кубок Шелкового пути" решили перенести из Китая в Россию. Лед предоставит Пенза. Такое решение принял местный хоккейный клуб "Дизель", который сейчас борется за лидерство в Высшей хоккейной лиге. В ней помимо российских команд играют три китайских клуба "ОРДЖИ", КРС-БСУ и "Ценг Тоу".

- Мы обеспечим клубы всем, что требуется для проведения игр, - сообщил исполнительный директор ХК "Дизель" Владимир Романов.

Ближайшая игра состоится 31 января. Будут ли на нее продаваться билеты - неизвестно, но пока об ограничениях для болельщиков речи не идет. Также перенесены из Китая все домашние матчи китайских команд с "Дизелем".

Тем временем решается судьба российских туристов, находящихся в КНР. В Приамурье давно привыкли, что таможня в Китае традиционно закрывается на время празднования соседями восточного Нового года. В этом году из-за эпидемии правительство Хэйхэ приняло решение продлить каникулы до 1 февраля. Заложниками оказались россияне, которые ехали с отдыха из южных провинций КНР или возвращались через Китай из других государств. Многие из них с детьми, у большинства заканчивались деньги.

- Власти Хэйхэ пошли нам навстречу и открыли таможню специально для россиян, - сообщила замминистра внешнеэкономических связей правительства Амурской области Екатерина Киреева. Вчера в Россию вернулись 239 человек. Вернувшиеся россияне говорят, что в Китае сейчас тревожно, все ходят в масках, на улицах малолюдно. Но паники нет: все спокойно, работают магазины, аптеки, банки.

Тем временем российские туроператоры остановили продажи туров в Китай и сейчас лишь вывозят туристов в Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На этой и следующей неделе все организованные туристы вернутся в Россию, сообщил глава АТОР Дмитрий Горин.

Продажей туров в Китай в основном занимаются многопрофильные туроператоры. Потому чаще всего туристы перебронируют туры на другие направления. Также они могут перенести срок поездки. Речь идет о заморозке тура в 2020 году вплоть до нормализации ситуации. Полностью отказываются от туров с возвратом денег минимальное количество туристов.

Между тем

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022, которая пройдет в Пекине, отменил церемонию старта обратного отсчета времени до соревнований. Она должна была состояться на главном стадионе летней Олимпиады-2008 - столичной арене "Птичье гнездо".

Международная федерация баскетбола (ФИБА)перенесла женский мировой олимпийский квалификационный турнир из китайского Фошаня в Белград, где запланированы аналогичные соревнования в другой подгруппе.

Из Поднебесной со 2 февраля на неопределенную дату перенесен бой за звание чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBО между американцем Хосе Карлосом Рамиресом и украинцем Виктором Постолом. Главное госуправление по вопросам спорта КНР объявило о приостановке всех внутренних крупных турниров. Под угрозой отмены находится назначенный на 13-15 марта в Нанкине чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Подготовили: Евгений Гайва, Наталья Саванкова, Илья Трисвятский, Александр Ярошенко