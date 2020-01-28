В России дан старт Году Антарктиды

Новый зимовочный комплекс будет обустроен на станции "Восток" в Антарктиде, а на картах морей вокруг южного континента исчезнут "белые пятна". Об этом было сказано на торжественном мероприятии в честь 200-летия открытия Антарктиды.

"Российская антарктическая экспедиция - преемница советской школы - сохранила лидирующие позиции в изучении истории геологического развития Антарктиды и ее акватории, реконструкции климата и природной среды", - подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов, поздравляя полярников во время телемоста, соединившего Москву с антарктической станцией "Беллинсгаузен". Выдающимися достижениями россиян он назвал открытие подледникового озера Восток и разработку технологии глубокого бурения, которая позволила взять из него пробы воды.

При этом Белоусов отметил, что для сохранения лидерства России в научных исследованиях требуется существенная модернизация экспедиционной инфраструктуры. "Эти решения приняты. В юбилейный год начались работы по созданию нового зимовочного комплекса "Восток", - сказал вице-премьер.

Как рассказал начальник станции "Восток" Виталий Заровчатский, в конце ноября на станцию было доставлено оборудование, прибыли специалисты, которые приступили к строительству фундамента нового зимовочного комплекса. Доставка и сборка модуля запланирована на декабрь нынешнего года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, находившийся в этот момент на антарктической станции, сообщил, что после возвращения из экспедиции представит правительству доклад о плане дальнейших действий по укреплению позиций РФ в Антарктике.

Сейчас у берегов Антарктиды работают исследовательские суда военно-морского флота России. Как рассказал руководитель экспедиции на судне "Адмирал Владимирский" Олег Осипов, в соответствии с международными обязательствами Россия отвечает за издание 14 навигационных карт морей, омывающих Антарктиду. "На этих картах еще достаточно "белых пятен", где никогда и никто не проводил исследования", - сказал он. В течение двух месяцев экспедиция будет изучать рельеф дна, гравитационное и магнитное поля в море Беллинсгаузена. После чего на навигационных картах появятся новые данные, которые восполнят имеющиеся пробелы.

В честь 200-летия открытия южного континента и старта Года Антарктиды в России на станции "Беллинсгаузен" был поднят флаг юбилея. Также российской станции в знак признания героизма полярников было передано Знамя Победы в Великой Отечественной войне, 75-летие которой отмечается в этом году.