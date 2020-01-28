В России могут подорожать мясо, молоко и гречка

Сразу несколько продуктов питания могут подорожать в этом году, следует из прогноза Аналитического центра при правительстве России. Об этом пишет газета "Известия".

Так, молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10-12%, шоколад и вафли - на 5-7%, а гречка - на 5-6%. По словам замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктории Павлюшиной, цены на мясо и птицу, молоко и молочную продукцию могут пойти вверх из-за роста издержек изготовителей: повысились цены на сырье, а также на газ, электричество и другие услуги, необходимые для производства.

Подорожание молочной продукции будет связано еще и с тем, что с 1 ноября 2019 года ее включили в перечень товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации. А с 1 июня 2020 года введут и цифровую маркировку этого товара. Для производителей это означает дополнительные расходы.

Рост биржевых цен на пальмовое масло в мире на 40% поднимет цены на продукты, в состав которых входит оно входит. Они вырастут на 5-7%. Пальмовое масло добавляют, например, в шоколад и глазурь, мороженое, сладкие пасты, вафельные батончики, печенье, чипсы.

А из-за сокращений посевов гречихи гречневая крупа может взлететь в цене на 5-6%. До этого два сезона подряд (в 2017-2018 годах) на рынке было перепроизводство гречихи, что сказалось на ее цене.