В США мужчину оштрафовали за попытку выдать скелет за пассажира

Гражданина США оштрафовали на 400 долларов (почти 25 тысяч рублей) за то, что он перевозил на переднем сиденье искусственный скелет. Дело здесь отнюдь не в оскорблении чувств дорожных полицейских или нарушении каких-то этических норм. Просто 62-летний водитель хотел за счет своего "костлявого" соседа скрыть крупное нарушение дорожных правил.

Сегодня в США существуют специальные полосы, отведенные только для водителей с пассажирами (HOV lines). Если вы один в машине, ехать по ним запрещено. Так, по мнению властей, легче бороться с пробками: вместо того, чтобы ехать каждый на своем авто, кто-то один может подвезти других, если им по пути. В выигрыше оказываются и сами водители: нередко во время пробок эти полосы намного свободнее других. Вот почему американцы прибегают к разного рода хитростям, чтобы воспользоваться "волшебной" полосой и не налететь на штраф, который, кстати, может достигать 536 долларов. Скелет, одетый в панамку и привязанный к сиденью изолентой, - одна из таких уловок.

Как рассказали агентству Associated Press в Департаменте общественной безопасности Аризоны, только в этом штате ежегодно на нарушении правил HOV попадаются семь тысяч граждан. В апреле прошлого года еще одного водителя оштрафовали за то, что он посадил на переднее сиденье женский манекен с бейсболкой и солнечными очками на голове. А в сентябре 2018 года полицейские наказали нарушителя, который перевозил в детском кресле младенца-куклу.

Специальные HOV полосы существуют не только в США. Их можно встретить в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Европы вроде Испании, Великобритании и Норвегии, а также в Китае. Нередко их "чудесные свойства" работают только в особенные часы, когда загруженность на дорогах особенно высока. Но иногда водители-одиночки не могут ездить по ним в течение всего дня.