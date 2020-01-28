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28.01.2020 14:18
Рубрика: В мире

В США мужчину оштрафовали за попытку выдать скелет за пассажира

Текст: Диана Ковалева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гражданина США оштрафовали на 400 долларов (почти 25 тысяч рублей) за то, что он перевозил на переднем сиденье искусственный скелет. Дело здесь отнюдь не в оскорблении чувств дорожных полицейских или нарушении каких-то этических норм. Просто 62-летний водитель хотел за счет своего "костлявого" соседа скрыть крупное нарушение дорожных правил.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сегодня в США существуют специальные полосы, отведенные только для водителей с пассажирами (HOV lines). Если вы один в машине, ехать по ним запрещено. Так, по мнению властей, легче бороться с пробками: вместо того, чтобы ехать каждый на своем авто, кто-то один может подвезти других, если им по пути. В выигрыше оказываются и сами водители: нередко во время пробок эти полосы намного свободнее других. Вот почему американцы прибегают к разного рода хитростям, чтобы воспользоваться "волшебной" полосой и не налететь на штраф, который, кстати, может достигать 536 долларов. Скелет, одетый в панамку и привязанный к сиденью изолентой, - одна из таких уловок.

Как рассказали агентству Associated Press в Департаменте общественной безопасности Аризоны, только в этом штате ежегодно на нарушении правил HOV попадаются семь тысяч граждан. В апреле прошлого года еще одного водителя оштрафовали за то, что он посадил на переднее сиденье женский манекен с бейсболкой и солнечными очками на голове. А в сентябре 2018 года полицейские наказали нарушителя, который перевозил в детском кресле младенца-куклу.

Специальные HOV полосы существуют не только в США. Их можно встретить в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, некоторых странах Европы вроде Испании, Великобритании и Норвегии, а также в Китае. Нередко их "чудесные свойства" работают только в особенные часы, когда загруженность на дорогах особенно высока. Но иногда водители-одиночки не могут ездить по ним в течение всего дня.

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