В США представили лысую Барби и Кена с длинными волосами

Создатели Барби объявили о своих планах открыть более широкую и совершенно неожиданную линейку кукол, в том числе одну с витилиго (нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи) и другую без волос, чтобы увеличить разнообразие своего ассортимента.

Калифорнийская компания-производитель Mattel заявила, что хочет предоставить потребителям "многомерное представление о красоте и моде" и "глобальное разнообразие внешних признаков человека", дополнив свою линию кукол Fashionistas, сообщает The Daily Mail.

Новые модели, которые включают куклу Кена с длинными волосами и Барби с позолоченным протезом ноги, одетую в черный латекс, будут выпущены в течение 2020 года, а кукла с витилиго будет выпущена весной.

Производитель надеется, что кукла позволит "детям разыгрывать еще больше историй, которые они видят в окружающем их мире". В компании дали понять, что интернет-пользователям очень понравились изображения лысых кукол. "Пост с прототипом этой игрушки стал самым популярным за всю историю существования нашего Instagram-аккаунта", - заявили создатели кукол.

Отметим, что в 2019 году самой продаваемой моделью стала кукла Барби в инвалидной коляске.

Куклы друга Барби, Кена, также претерпят большие изменения во внешнем виде: от цвета лица до цвета и длины их волос. У одной мужской куклы длинная белокурая грива, а у другой - рыжие волосы.

В итоге Mattel предлагает куклы Барби пяти типов телосложения, 22-х оттенков кожи, 76-ти причесок, 94 цвета волос и 13 цветов глаз. Между тем куклы Кена доступны в четырех типах телосложения, 13 тонах кожи, 9 цветах глаз и 22 цветах волос.