Новости

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве 10:32
Пять ситуаций, которые больше всего бесят водителей 10:29
Ученые обнаружили в воздухе опасные споры грибка 10:28
В Москве мужчина изнасиловал и убил пенсионерку 10:27
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress 10:16
Подо Ржевом начинается установка 25-метрового памятника Советскому солдату 10:14
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась 10:13
Решение о будущем Кокорина будет принято в среду 10:11
Посольство РФ обсуждает с Китаем эвакуацию россиян из провинции Хубэй 10:10
На Сахалине трещина во льду отрезала от берега 600 рыбаков 10:09
В спор Jeep и Mahindra вступило правительство США 10:00
Начат поиск подрядчиков для постройки терминала аэропорта Бельбек 09:52
У семьи из Читы не подтвердился коронавирус 09:42
В Томске девушку с ДЦП бросили в отделе полиции 09:39
Во Владивостоке сотрудница банка за месяц похитила 17 млн рублей 09:30
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт 09:26
Зеленский назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой 09:18
Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России 09:15
Как "боевая" "Нива" покоряет Финляндию 09:05
Аксенов потребовал прекратить дискриминацию крымчан сотовыми операторами 09:00
Немецкий журнал приписал освобождение Освенцима американцам 08:48
Власти Хэйхэ открыли границу для выезда россиян 08:43
Врач назвала шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение 08:40
Кучеров набрал два очка в матче против "Далласа" 08:30
Премьер Греции: Концлагерь Освенцим освободила Красная Армия 08:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 09:26
Рубрика: В мире

В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт

Текст: Константин Волков

Верховный суд США одобрил инициативу Белого дома по ужесточению правил выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (так называемых грин-карт). Мера направлена в первую очередь против тех, кто намерен получать государственное пособие. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
США ужесточат правила выдачи виз беременным с 24 января

При рассмотрении заявки на получение вида на жительство теперь чаще будут приниматься во внимание такие факторы, как плохое владение английским языком, мешающее трудоустройству, отсутствие частной медицинской страховки. Также негативными факторами станут получение государственной помощи, такой как льготная медицинская страховка Medicaid, получение продуктовых талонов, льготная покупка жилья. Еще одним доводом для отказа в выдаче грин-карт может стать наличие у соискателя серьезного заболевания, которое может помешать работать или посещать учебное заведение, а также - отсутствие у него средств на лечение.

Верховный суд принял решение пятью голосами "за" при четырех "против".

В мире США

Главное сегодня

Немецкие СМИ признали невероятный подъем сельского хозяйства России
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
Крупные туроператоры России приостановили продажу путевок в Китай
Брошенных в Шереметьево детей привезут в Хабаровск до конца недели
В Идлибе боевики готовят провокации с применением хлора
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
США
США
Сенат утвердил план разбирательств по импичменту Трампу