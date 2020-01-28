В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт

Верховный суд США одобрил инициативу Белого дома по ужесточению правил выдачи разрешений на постоянное жительство в стране (так называемых грин-карт). Мера направлена в первую очередь против тех, кто намерен получать государственное пособие. Об этом сообщает газета The Washington Post.

При рассмотрении заявки на получение вида на жительство теперь чаще будут приниматься во внимание такие факторы, как плохое владение английским языком, мешающее трудоустройству, отсутствие частной медицинской страховки. Также негативными факторами станут получение государственной помощи, такой как льготная медицинская страховка Medicaid, получение продуктовых талонов, льготная покупка жилья. Еще одним доводом для отказа в выдаче грин-карт может стать наличие у соискателя серьезного заболевания, которое может помешать работать или посещать учебное заведение, а также - отсутствие у него средств на лечение.

Верховный суд принял решение пятью голосами "за" при четырех "против".