Верховный Суд США разрешил не выдавать грин-карты бедным мигрантам

Верховный суд США одобрил намерение президента страны Дональда Трампа оформлять грин-карты только тем мигрантам, которые независимы в финансовом отношении. Согласно вердикту, чтобы получить заветное разрешение на ПМЖ, приезжий должен будет отчитаться о своих доходах, а также доказать, что не станет бременем для бюджета местных программ социальной помощи. Критики решения в один голос твердят: судьи фактически вынесли приговор американской мечте.

Однако сама администрация Трампа смотрит на произошедшее иначе. "Сегодняшнее решение Верховного суда - это огромная победа американских налогоплательщиков, американских рабочих и американской конституции. Это решение позволит правительству претворить в жизнь закон, согласно которому вновь прибывшим в нашу страну нужно быть экономически независимыми, а не общественной обузой для нашей страны и ее граждан", - говорится на сайте Белого дома. Согласно новым правилам, если до подачи заявления на грин-карту претендент 12 раз за 36 месяцев пользовался любой из программ социальной помощи, о статусе постоянного резидента он может и не мечтать. Речь идет о медицинской (Medicaid), жилищной и продовольственной (талоны на питание) соцпрограммах.

Кроме того, офицеры миграционной службы будут смотреть на уровень дохода приезжего. Он должен быть не ниже 125 процентов от федерального уровня бедности. Обращать внимание будут и на наличие у него собственной страховки, не субсидированной государством, уровень английского, наличие диплома об образовании… В общем, на все, что сможет подтвердить: в США приехал ценный кадр, а не потенциальная обуза. По оценкам исследователей, решение Верховного суда так или иначе затронет около 382 000 человек.

Еще во время своей предвыборной кампании глава Белого дома обещал разобраться с чрезмерно гостеприимной иммиграционной политикой своего предшественника Барака Обамы. Однако на протяжении долгого времени он сталкивался с яростным сопротивлением нескольких федеральных судов, которые всеми способами блокировали его план по отсеиванию небогатых гостей. Сейчас же, получив поддержку пяти верховных судей против четырех, Трамп смог наконец добиться официального разрешения на свои планы от высшей судебной инстанции страны. Хотя еще остаются несколько судов в Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне, которые уже подали апелляцию на пересмотр вердикта. Они также пообещали проверить законность подобной программы администрации президента. Волнуются и некоторые эксперты, которые полагают, что нововведения усложнят, помимо всего прочего, еще и процесс выдачи американских виз.