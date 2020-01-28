Верховный суд утвердил список судебных примирителей

Пленум Верховного суда России утвердил список из 342 судебных примирителей. Все они - судьи в отставке, их задача - помогать сторонам процесса решить дело миром.

Как подчеркнул председатель Совета судей России Виктор Момотов, список еще будет пополняться. Сейчас на каждый регион будет приходиться от одного до пяти судебных примирителей. Например, в Москве утверждены трое судебных примирителей, в Московской области пятеро.

У большинства примирителей, вошедших в список, стаж работы судьей составляет от 17 до 26 лет. Но есть и судьи в отставке, чья выслуга в должности судьи составляет 40, 47 лет и даже 51 год. Их опыт поможет найти и подсказать людям самое рациональное решение. По словам Виктора Момотова, у примирителей будет своя комната в здании суда.

"В нормальном суде главным должен быть не кабинет судьи, а комната для судебного примирения, где стороны встречаются, договариваются, - заявил председатель Совета судей. - А суд - уже только крайний случай".

Напомним, в конце прошлого года Верховный суд России утвердил регламент судебного примирения.

Посредники с судейским опытом могут оказаться полезными, например, в семейных спорах. Вот житейская история, достаточно типичное дело, которое дошло до Второго кассационного суда. Некий столичный житель бросил жену и ушел из дома. А через несколько лет бывшая супруга подала в суд, чтобы выписать его из муниципальной квартиры. Мужчина лишился столичной прописки.

Если бы судебные примирители уже приступили к работе, они вполне могли заняться этими людьми. Если мужчине нужна только прописка, то, наверное, можно прийти к какому-то соглашению: заключить договор, мужчина будет оплачивать коммунальные, выполнит какие-то условия.

Скорее всего, женщина хочет, чтобы бывший муж, а тем более его будущие жены, любовницы, дети, не могли претендовать на квартиру. Примиритель - судья в отставке - разъяснит законы, судебную практику, подскажет, можно ли найти вариант, чтобы и муж остался с пропиской, и проблем с дележом квартиры в будущем не возникло.

Если удастся найти решение, которое устроит всех, стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утвердит суд.

Как рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов, один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 70-80 тысяч рублей. Работа судебного примирителя обойдется дешевле: 7-8 тысяч рублей в день.

- Судебное примирение - новая процедура, которая имеет большой потенциал. Главный плюс в том, что сторонам спора помогут находить консенсус грамотные компетентные люди: судьи в отставке, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом судебный примиритель является нейтральной стороной, не заинтересованной в том или ином решении. Задача судебного примирения - прийти к такому решению, которое бы психологически приняли обе стороны. Повышение роли примирительных процедур выходит далеко за рамки решения чисто юридических проблем, например, снижения нагрузки на судебную систему. Миссия примирения шире - она направлена на снижение конфликтности в обществе, привитие навыков мирного решения спора и в целом повышения правовой культуры.