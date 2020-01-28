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28.01.2020 18:51
Рубрика: Власть

Пойдем на мировую

Верховный суд утвердил список судебных примирителей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Пленум Верховного суда России утвердил список из 342 судебных примирителей. Все они - судьи в отставке, их задача - помогать сторонам процесса решить дело миром.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как подчеркнул председатель Совета судей России Виктор Момотов, список еще будет пополняться. Сейчас на каждый регион будет приходиться от одного до пяти судебных примирителей. Например, в Москве утверждены трое судебных примирителей, в Московской области пятеро.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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У большинства примирителей, вошедших в список, стаж работы судьей составляет от 17 до 26 лет. Но есть и судьи в отставке, чья выслуга в должности судьи составляет 40, 47 лет и даже 51 год. Их опыт поможет найти и подсказать людям самое рациональное решение. По словам Виктора Момотова, у примирителей будет своя комната в здании суда.

"В нормальном суде главным должен быть не кабинет судьи, а комната для судебного примирения, где стороны встречаются, договариваются, - заявил председатель Совета судей. - А суд - уже только крайний случай".

Напомним, в конце прошлого года Верховный суд России утвердил регламент судебного примирения.

Посредники с судейским опытом могут оказаться полезными, например, в семейных спорах. Вот житейская история, достаточно типичное дело, которое дошло до Второго кассационного суда. Некий столичный житель бросил жену и ушел из дома. А через несколько лет бывшая супруга подала в суд, чтобы выписать его из муниципальной квартиры. Мужчина лишился столичной прописки.

Если бы судебные примирители уже приступили к работе, они вполне могли заняться этими людьми. Если мужчине нужна только прописка, то, наверное, можно прийти к какому-то соглашению: заключить договор, мужчина будет оплачивать коммунальные, выполнит какие-то условия.

Скорее всего, женщина хочет, чтобы бывший муж, а тем более его будущие жены, любовницы, дети, не могли претендовать на квартиру. Примиритель - судья в отставке - разъяснит законы, судебную практику, подскажет, можно ли найти вариант, чтобы и муж остался с пропиской, и проблем с дележом квартиры в будущем не возникло.

Если удастся найти решение, которое устроит всех, стороны смогут заключить мировое соглашение, которое утвердит суд.

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Как рассказал председатель Совета судей Виктор Момотов, один день работы суда, рассматривающего дело по существу, стоит 70-80 тысяч рублей. Работа судебного примирителя обойдется дешевле: 7-8 тысяч рублей в день.

- Судебное примирение - новая процедура, которая имеет большой потенциал. Главный плюс в том, что сторонам спора помогут находить консенсус грамотные компетентные люди: судьи в отставке, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - При этом судебный примиритель является нейтральной стороной, не заинтересованной в том или ином решении. Задача судебного примирения - прийти к такому решению, которое бы психологически приняли обе стороны. Повышение роли примирительных процедур выходит далеко за рамки решения чисто юридических проблем, например, снижения нагрузки на судебную систему. Миссия примирения шире - она направлена на снижение конфликтности в обществе, привитие навыков мирного решения спора и в целом повышения правовой культуры.

Власть Работа власти Судебная система Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления Верховного Суда РФ

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