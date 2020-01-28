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28.01.2020 21:38
Рубрика: Власть

Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет "Дом.РФ"

Текст: Евгений Гайва

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой наблюдательного совета госкоппании "Дом.РФ". Решение набсовета опубликовано на портале "Центр раскрытия корпоративной информации".

"Избрать Председателем Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" Хуснуллина Марата Шакирзяновича", - говорится в решении совета директоров (наблюдательного совета) госкомпании.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Тем же решением полномочия генерального директора АО "Дом.РФ" Александра Плутника прекращены досрочно, заключенный с ним трудовой договор расторгается.

В то же время Плутник вошел в новый состав наблюдательного совета госкомпании.

Александр Плутник был назначен на должность генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования в апреле 2015 года. С марта 2018 года структура преобразована в госкомпанию "Дом.РФ".

Компания работает в сферах развития рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечения в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирования комфортной среды в городах. Сейчас "Дом.РФ" является крупнейшим финансовым институтом развития, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.

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