Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавил набсовет "Дом.РФ"

Вице-премьер Марат Хуснуллин избран главой наблюдательного совета госкоппании "Дом.РФ". Решение набсовета опубликовано на портале "Центр раскрытия корпоративной информации".

"Избрать Председателем Наблюдательного совета АО "ДОМ.РФ" Хуснуллина Марата Шакирзяновича", - говорится в решении совета директоров (наблюдательного совета) госкомпании.

Тем же решением полномочия генерального директора АО "Дом.РФ" Александра Плутника прекращены досрочно, заключенный с ним трудовой договор расторгается.

В то же время Плутник вошел в новый состав наблюдательного совета госкомпании.

Александр Плутник был назначен на должность генерального директора Агентства ипотечного жилищного кредитования в апреле 2015 года. С марта 2018 года структура преобразована в госкомпанию "Дом.РФ".

Компания работает в сферах развития рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечения в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирования комфортной среды в городах. Сейчас "Дом.РФ" является крупнейшим финансовым институтом развития, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.