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28.01.2020 12:26
Рубрика: Культура

В США найден новый вид аллозавров

Текст: Денис Передельский
Фото: J. Willard Marriot Library at the University of Utah Фото: J. Willard Marriot Library at the University of Utah
Фото: J. Willard Marriot Library at the University of Utah

В США палеонтологи обнаружили и описали окаменелые останки ранее неизвестного вида динозавров. Это оказался представитель аллозавров, которые обитали на территории Северной Америки 152-157 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале PeerJ, а краткий отчет о нем приведен на сайте Университета Юты. Окаменелые останки этого хищного ящера хранятся в Музее естественной истории штата Юта.

Фото: Exact Metrology
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Первый экземпляр палеонтологи обнаружили еще в начале 1990-х годов, позднее удалось найти еще один скелет. Но только сейчас ученые идентифицировали и описали этого динозавра.

Он получил название Allosaurus jimmadseni. Эти ящеры обитали в позднем юрском периоде, между 157-152 миллионами лет назад. Это делает новый вид геологически старейшим видом аллозавров. До этого древнейшим считался Allosaurus fragilis, который эволюционировал на пять миллионов лет позже своего вновь обнаруженного сородича.

В отличие от других представителей этой группы двуногих плотоядных динозавров, Allosaurus jimmadseni обладал несколькими уникальными особенностями. Одна из самых заметных - короткий узкий череп с низкими лицевыми гребнями. Череп этого ящера был не таким крепким, как у его сородичей.

Впрочем, голова у него была достаточно крупной и полной зубов. По оценкам ученых, Allosaurus jimmadseni был вооружен 80 острыми зубами. Это был двуногий хищник, с длинными передними лапами, снабженными острыми загнутыми когтями. Последние, вероятно, использовались для захвата добычи.

Длина ящера составляла 8-9 метров, а его вес мог достигать 1,8 тонны. Ученые считают, что это животное могло быть самым распространенным хищником в своей экосистеме.

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