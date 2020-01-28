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28.01.2020 17:16
Рубрика: В мире

Власти Кубы усилили санитарный контроль в аэропортах из-за коронавируса

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Власти Кубы приняли решение об усилении санитарного контроля на пограничных пунктах из-за вспышки коронавируса 2019-nCov в Китае. Об этом сообщил глава департамента эпидемиологии министерства здравоохранения Кубы Франциско Гарсия.

Как сообщил Гарсия, власти Кубы после появления первых сообщений о случаях заражения коронавирусом в Китае задействовали имеющиеся планы по борьбе с распространением опасных заболеваний, основываясь на уже имеющемся опыте противодействия распространению вируса эбола или лихорадок зика и чикунгунья.

"Была создана временная рабочая группа, которая постоянно осуществляет мониторинг поступающей информации о распространении болезни в мире и вырабатывает необходимые меры по противодействию", - приводит слова чиновника портал Cubadebate.

Фото: Андрей Самсонов / ТАСС
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Гарсия отметил, что усилен санитарный контроль в аэропортах, а также ряде портов, принимающих как крупные корабли, так и частные яхты. В этой связи задействован дополнительный медперсонал, который осуществляет контроль прибывающих пассажиров.

"В случае, если будет обнаружен, например, пассажир с высокой температурой, он тут же будет помещен к карантин", - указал Гарсия. Он сообщил также, что это на Кубе имеются необходимые центры, где вызвавшим подозрения санитарных властей будет поставлен точный диагноз и оказана необходимая помощь.

В свою очередь представитель департамента международного санитарного контроля кубинского минздрава Кармело Мачадо подтвердил, что на Кубе не только не зарегистрировано ни одного заболевшего новым коронавирусом, но даже не было подозрительных случаев. В этой связи он назвал Кубу одним из наиболее безопасных мест для туристов в плане эпидемиологической обстановки.

В мире Северная и Центральная Америка Куба Распространение нового коронавируса

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