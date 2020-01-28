Военная колонна Турции пересекла границу Сирии

Состоящая из 30 транспортных средств военная колонна Турции пересекла границу с Сирией и направилась на юг провинции Идлиб.

По данным телеканала "Аль-Арабия", в составе колонны 12 бронированных машин, которые перевозят материально-техническое оборудование. Ранее СМИ сообщали, что подразделения сирийской армии окружили с трех сторон наблюдательный пост турецких военных в поселке Маар-Хаттат.

Идлиб - единственный регион Сирии, который по-прежнему остается в руках боевиков. Борьба с ними идет с переменным успехом. В декабре прошлого года Дамаск начал спецоперацию, в ходе которой удалось освободить 46 населенных пунктов. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии, напоминает ТАСС.