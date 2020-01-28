ВОЗ: 71 процент заболевших коронавирусом за пределами Китая - мужчины

Среди тех 37 человек, которые заболели коронавирусом 2019-nCoV за пределами Китая, 71 процент составляют мужчины, при этом средний возраст заболевших - 45 лет. Об этом говорится в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения. Также, по информации ВОЗ, отмечено три случая, когда заболевание протекает без начальных симптомов.

Отмечается, что 36 из 37 заболевших прибыли из КНР, причем 34 - из города Ухань, где в декабре была зафиксирована первая вспышка нового вируса.

ВОЗ оценивает уровень опасности распространения коронавируса в мире - как "высокий", а в Китае - как "очень высокий". ВОЗ назвал ситуацию в Китае "национальной чрезвычайной", однако пока что не стал объявлять международную чрезвычайную ситуацию.

По данным на 14.00 мск 28 января подтверждено 4 474 случая заболевания по всему миру. 107 заболевших умерли, 63 выздоровели. Больше всего заболевших в китайской провинции Хубэй - 2 714 человек, там же зафиксированы 100 смертельных случаев. Что касается других стран, то в Таиланде 8 заболевших, в Австралии - 5, Сингапур - 5, США - 5, Япония - 4, Малайзия - 4, Южная Корея - 4, Франция - 3, Вьетнам - 2, Камбоджа, Канада, Германия, Кот-д'Ивуар, Непал, Шри-Ланка - по одному заболевшему.