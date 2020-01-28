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28.01.2020 08:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач назвала шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Испанские диетологи считают, что определенные продукты способны повлиять на старение клеток.

Фото: iStock
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- Говоря об антивозрастных мерах, мы обычно подчеркиваем физический аспект, не принимая во внимание самое важное - правильную диету, которая должна сопровождаться здоровыми привычками. В совокупности это замедляет окислительный стресс и старение клеток организма, - пояснила диетолог Елена Де ла Фуэнте.

Чтобы избежать преждевременного старения, врач рекомендует есть больше сезонных фруктов и овощей, салатов с оливковым маслом, бобовых, орехов, цельного зерна, натуральных йогуртов и пить кефир.

При этом следует избегать употребления алкоголя, картофеля фри, сахара, сладких напитков, соли и маргарина. Последний специалист выделила особенно, напомнив, что продукт содержит большое количество вызывающих старение трансжиров. Они также есть в жареной картошке.

Кроме того, согласно исследованию, проведенному специалистами из Орегонского университета, повышенный уровень трансжиров в крови соответствует меньшему объему мозга, что со временем может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Поэтому лучше в умеренном количестве есть сливочное масло, не заменяя его более дешевым маргарином.

Что касается соли, то ее количество диетолог предлагает сократить, используя больше натуральных специй.

- Пусть это будет, например, куркума. Она содержит фитохимические вещества, обладающие противовоспалительными свойствами, - пояснила Де ла Фуэнте.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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