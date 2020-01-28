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Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Новости
    28.01.2020, 21:30
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале IGN опубликован дебютный трейлер анимационного фильма Mortal Kombat Legends: Scorpion"s Revenge.

Фото: youtube.com
Вышел трейлер сериала во вселенной Warhammer "Ангелы смерти"

В ролике присутствуют все хорошо узнаваемые персонажи - Скорпион, Саб-Зиро, Джонни Кейдж, Соня Блейд, Шан Цзун и другие. Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.

Режиссером выступил Этан Сполдинг ("Бэтмен: Нападение на Аркхэм", "Аватар: Легенда об Аанге"), сценарий написал Джереми Адамс (множество проектов по комиксам DC).

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун, которого по праву можно назвать одним из отцов-основателей франшизы, участвовал в проекте в качестве консультанта.

Цифровой и Blu-ray-релиз намечен на весну текущего года.

Напомним, съемки полнометражного фильма по вселенной того же культового файтинга, где среди продюсеров - Джеймс Ван, завершились в конце прошлого года. Премьера назначена на 15 января 2021 года.

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