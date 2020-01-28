Зачем Мило Джуканович идет на эскалацию напряженности в Черногории

Черногорские власти умышленно идут на обострение ситуации в стране, провоцируя столкновения между националистами и сторонниками Сербской Православной Церкви (СПЦ), арестовывая журналистов и представителей оппозиции. При этом президент Мило Джуканович не стесняется даже называть граждан, митингующих против дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", "движением сумасшедших". Возникает резонный вопрос: зачем все это нужно официальной Подгорице?

По мнению сербского политолога, сотрудника Института европейских исследований (Белград) и профессора МГИМО Стевана Гайича, у Мило Джукановича не останется другого выхода, кроме как пойти на обострение конфронтации.

"Он понимает, что если Подгорица отменит закон, как того требует митрополия Черногорско-Приморская, это станет концом его власти, - заявил в интервью EADaily эксперт. - При этом он не побрезгует помощью внешних сил. Пробный шар уже был запущен, когда в черногорских СМИ появилась информация о том, что черногорские органы безопасности призвали на помощь террористов из так называемого спецотряда полиции сепаратистского Косово "РОСУ". Новость потом была опровергнута".

Гайич обращает внимание на то, что в народных протестах в защиту Сербской Православной Церкви черногорское государство как будто растворилось. "Народ отверг все то, что символизирует антисербскую Черногорию, - констатирует он. - На протестах появляется флаг Княжества Черногории - сербский триколор с белым орлом. Люди поют песни про сербское Косово и постоянно подчеркивают тот самый общий культурный код, который пропаганда черногорского режима пытается стереть из сознания своих граждан. Теперь сработал эффект бумеранга. Региональные СМИ облетела новость о том, что один из полицейских уволился по собственному желанию в начале протестов, сказав, что в нем столкнулись сотрудник органов безопасности и православный верующий, и что верующий взял верх. В борьбе за сердца людей Церковь уже победила".

Следует отметить, что помощь от внешних сил Джукановичу все же поступила - Североатлантический альянс направил специальную команду в Черногорию для противостояния российским гибридным атакам. "Первая контргибридная группа НАТО была развернута в Черногории - нашем союзнике, для оказания помощи в укреплении потенциала Черногории и устранении гибридных проблем", - заявил в середине января в Брюсселе председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич.

В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич обращает внимание на тот факт, что направление "специальных команд" НАТО в Черногорию представляет собой еще одно доказательство того, что альянс намерен произвести "украинизацию Черногории". "То, что НАТО никогда не удавалось сделать с русским народом, - это сейчас альянс хочет сделать с сербским в Черногории, - цитирует слова аналитика портал "vesti-online". - Определенная служба НАТО координирует соответствующие шаги полиции и прокуратуры в Черногории. Именно она стоит за последними арестами журналистов, принуждая к цензуре и создавая атмосферу страха в СМИ, а все это делается в рамках вымышленной "гибридной войны" с Россией и выдуманного противодействия "великосербской агрессии".

Между тем, по словам Патриарха Сербского Иринея, "святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, и они только выполняют свою работу по разрушению и разделению сербов".

Но сербы не остались в одиночестве. Поддержать братьев по вере в Черногорию приехали представители Украинской Православной Церкви (УПЦ) - Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и протоиерей Николай Данилевич.

"Мы много в последнее время читали о протестах православных в этой стране против закона, который принял парламент Черногории относительно того, что все храмы и монастыри, построенные до 1918 года, должны перейти в собственность государства, - написал Николай Данилевич на своей странице в Facebook. - Вот сегодня мы приняли участие в таком крестном ходе в городе Будва. Сегодня у них еще и день памяти святого Саввы Сербского. Много впечатлений. Но пока что покажу вам эмоции. "Не дамо светине!" - поют и скандируют люди. "Не отдадим святыни!" - вот что означают эти слова".

Кроме того, свою солидарность с протестующими уже выразили верующие из Боснии и Герцеговины, Сербии, Словении, отдельных стран Евросоюза, России. Вот что по этому поводу на митинге в Подгорице сказал Дарко Джого, священник, профессор, замдекана Православного богословского факультета имени святого Василия Острожского Университета в Восточном Сараево: "Мы любим ее, обнимаем ее и всегда помним о ней, поскольку мы на протяжении веков пели песни о Черногории и вместе с нашими братьями за нее головы клали. Я приехал сюда, поскольку знаю старую мудрость: "Тяжело брату без брата своего!"/ Милые братья и сестры, мы знаем, как серьезные люди, что когда наступает несправедливость, необходимо ей в лицо сказать, что - это несправедливость, поскольку несправедливость порождает несправедливость, также как истина и святыня создают новые истины и святыни".