Зачем Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

Явно подыгрывая своим польским друзьям, немногим, кто поддерживает "украинский революционный режим", он заявил о том, что "Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов". Этот "сговор" "тоталитарных" России и Германии, дескать, и привел к началу Второй мировой войны и, по мнению Зеленского, позволил нацистам "запустить смертоносный маховик Холокоста". "Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий", - витиевато заявил украинский президент.

Отметим, что на памятных мероприятиях форума по Холокосту, которые состоялись в Израиле на прошлой неделе, наблюдатели вообще не заметили присутствия главы Украины. Отказ Зеленского присутствовать на мероприятиях, где выступал с речью Владимир Путин, организаторы форума назвали "прискорбным". В соцсетях пошутили, что Зеленский не поехал в Израиль, чтобы не участвовать "в массовке, к которой он привык на своих шоу".

Не было его и в Освенциме на основных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения самого страшного в истории лагеря смерти от нацистов. И только сейчас голос украинского президента прозвучал в одной из немногих на сегодня фальсифицирующих историю стран - Польше, глава правящей партии ("ПиС") которой Ярослав Качиньский всячески пытается политизировать Холокост, списывая все беды и трагедии своего народа не на потворство отдельных польских политиков той поры фашистам, а делая акцент исключительно на том, что в них виноваты "пресловутые тоталитарные режимы".

Беда в том, что историю, в том числе, Великой Отечественной войны, которую Володя, будучи октябренком и пионером, изучал в криворожской школе, он прекрасно знает. В школе и в вузе, как известно, он был образцовым учеником.

Знает и понимает он исторические факты значительно лучше того же Качиньского, который вот уже много лет по своей прихоти и пожеланиям старших заокеанских товарищей раскручивает "тоталитарную мантру". Зеленский возлагал вместе с одноклассниками цветы к памятнику погибших советских солдат в родном Кривом Роге. Более того, его дедушка Семен Иванович Зеленский, ушедший на войну в 17 лет, был командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174-го полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. Он был настоящим героем, в 1944 году получив два ордена Красной Звезды, который, как скажет любой из ветеранов, "дают не просто так, а за пролитую кровь". Войну Семен Иванович закончил в звании гвардии лейтенанта и наверняка рассказывал внуку об ужасах самого что ни на есть "жестокого тоталитарного режима" - зверствах фашистских молодчиков. Равно как и о подвигах бойцов Красной Армии, покончивших с коричневой нечистью. И вот, спустя 75 лет после Великой Победы, его внук предпочел не говорить об истинных виновниках и исполнителях Холокоста, а самолично "установил" причину этого бесчеловечного деяния. Виноват в этих зверствах, оказывается, "бесчеловечный сталинский режим". Поминаемая всуе Российская империя, дескать, поглотившая несчастные Польшу и Украину. "Всемогущий" Советский Союз, в котором Зеленский получил все для успешного старта в жизни - заботу, начальное образование, прочие блага.

В пятиминутной речи об определяющей роли СССР в разгроме фашистов и освобождении Освенцима о героических подвигах бойцов Красной Армии не было сказано ни слова. Зато Зеленский предпочел просветить аудиторию, поведав о "героическом подвиге украинского народа". Дошло до того, что Освенцим освободила не Красная Армия, а доблестная Украина. Точнее, по его словам, "Украинский фронт", который, напомним, состоял из представителей всех народов СССР, а часть, непосредственно освобождавшая лагерь, формировалась из жителей российского севера - вологодцев, архангельцев. Апофеозом выступления стало то, что Зеленский предложил увековечить память тех, кто боролся против Советского Союза. Какое отношение это абсурдное предложение имеет к Холокосту и Освенциму, украинский президент не уточнил.

Рейтинг Зеленского падает как среди нейтральных избирателей, так и тех, кто еще недавно верил в него, как в некоего мессию. Своего, мягко говоря, раздражения им не скрывают украинские националисты, не забывая всякий раз напомнить о "еврейском происхождении" украинского лидера. И Зеленский, который обещал бороться с фактами проявления национал-радикализма после избрания на пост президента, дрогнул. Сначала промолчал и попросту трусливо бездействовал. А потом фактически стал играть на стороне тех, кто фальсифицирует историю и открыто прославляет пособников нацистов. В результате бандеровцы подняли головы после относительного затишья: уже во Львове, где долгое время не наблюдалось проявлений националистических настроений, на марше в воскресенье сторонники Бандеры открыто прославляли Гитлера. Заметим, в тот самый день, когда мир поминал жертв Холокоста. Кстати, отметили наблюдатели, в понедельник во время зачитывания своей речи по бумажке Зеленский был явно не в своей тарелке: пару раз суетливо поднял голову, при этом потеряв то место из текста, который ему написали спичрайтеры, неуклюже пытался найти отрывок, на котором остановился.

Слова украинского президента вызвали, мягко говоря, недопонимание у украинских избирателей и местных аналитиков. "То есть, как видим, украинцы освобождали Освенцим в рамках единой Красной армии. Поэтому упоминать только их - значит унижать память других воинов, которые погибли, освобождая не только евреев и поляков, но и самих украинцев от нацистской оккупации", - пишет авторитетное украинское издание "Страна".

"Почему мне так стыдно за эту фразу про наших родных, которые затеяли "сговор тоталитарных режимов и это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста". Ведь сказала это не я. Миллионы украинцев, склоняя голову перед Великим Подвигом и Славой, Честью и Жертвой не разделяют и никогда не разделят эти слова. Стыдно, мучительно стыдно", - заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Зеленский, рассказывая сегодня о том, как украинцы освобождали Освенцим, упомянул два соединения - 100-я Львовская стрелковая дивизия и 322-я Житомирская стрелковая дивизия. Так вот, названия эти даны не "по прописке", а по итогам боев за освобождения этих городов", - отметил один из пользователей. "322-я дивизия формировалась в августе - сентябре 1941 года в Московском военном округе, в Горьковской области. Дивизия комплектовалась, в основном, призывниками и мобилизованными военнообязанными запаса из военкоматов города Горького (ныне Нижний Новгород) и Горьковской области. 100-я дивизия сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счет военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР. Владимир Александрович, извинитесь перед советскими воинами, павшими при освобождении Польши. И публично четвертуйте своего убогого спичрайтера", - отметил еще один комментатор.

Наблюдатели уже отметили тот факт, что речь Зеленского, написанная для него сценаристом "95-го квартала" Юрием Косюком, заместителем главы его офиса, практически один в один копирует слова его предшественника Петра Порошенко, которого нынешний украинский президент так жестко критиковал во время предвыборной кампании. В 2015 году Порошенко поставил на одну ступень Гитлера и Сталина, обвинив Германию и Советский Союз, в том, что "они развязали кровавую бойню Второй мировой войны и тогда попытались разделить и расколоть Европу". А пять лет назад, на 70-летии освобождения Освенцима, своим заявлением многих политиков и экспертов удивил ныне беглый политик-миллионер Яценюк. Именно он первым открыл "большой секрет": дескать, Освенцим освобождали "бойцы из Житомира и Львова". "Заявление польского министра о том, что Освенцим освобождали украинцы, - я даже не могу его комментировать. Освенцим освобождала Красная Армия: там были и русские, и украинцы, чеченцы, грузины, татары", - заявил тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Зеленский спустя пять лет сыграл на тех же, "фальсифицирующих историю" нотках.