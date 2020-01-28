Женщина умерла во время конкурса поедания пирогов в Австралии

В Австралии скончалась шестидесятилетняя женщина, которая принимала участие в конкурсе на "самого большого едока мясного пирога и тортов".

Женщина, чье имя не называется, была доставлена в госпиталь на машине скорой помощи и скончалась, не приходя в сознание, сообщает австралийский телеканал ABC.

Конкурс любителей мучной продукции и тортов проводится в Австралии ежегодно по случаю национального праздника. Трагический инцидент произошел в пабе в Квинсленде, расположенном на северо-востоке Австралии, после того, как участники конкурса съели ламингтон, австралийское пирожное, сделанное из бисквита, покрытое шоколадом и посыпанное кокосом.

В сообщении, размещенном в Facebook, сотрудники и руководство учреждения выразили свои искренние соболезнования друзьям и родственникам умершей женщины.