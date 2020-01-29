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29.01.2020 11:45
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Финал - огонь!

1 февраля станет известна столица Тотального диктанта-2020
Текст: Елена Кухтенкова
1 февраля все, кто следит за акцией "Тотальный диктант", смогут принять участие в финальном голосовании за столицу-2020.
Фото: Татьяна Андреева/ РГ Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Фото: Татьяна Андреева/ РГ

"Нукус, Казань, Тамбов, Вологда и Санкт-Петербург готовят свои презентации. Финал - это всегда огонь, не пропустите. Там еще будет крутой сюрприз, потом расскажу. А о великолепных ведущих можно сказать уже сейчас - Виктория Аксенова-Кладиева (Viktoria Aksenova Kladieva) и Алексей Литвяков!", - рассказала в Facebook директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

Фото: РИА Новости
Темой "Тотального диктанта - 2020" стала жизнь Циолковского

На ближайшие дни запланированы еще несколько событий, связанных с "ТД". 30 января откроется Восьмая международная научно-практическая конференция, посвященная "Тотальному диктанту", тотальная конференция пройдет в Москве, будет насыщена лекций и обсуждениями по секциям, условно названным "Кодификация, "РКИ", "Научком, "Литература", "Методика", "Непрерывное образование" и "Русский язык 18+".

А вот 31 января организаторы проведут первое в истории проекта заседание Клуба авторов "ТД". "С нами будут писатели Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович",- раскрыла состав участников директор фонда.

Ребковец также сообщила, что в этом году в "Тотальном диктанте" планируют принять участие 29 стран.

Общество Образование Акция "Тотальный диктант"

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