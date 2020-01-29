1 февраля станет известна столица Тотального диктанта-2020

1 февраля все, кто следит за акцией "Тотальный диктант", смогут принять участие в финальном голосовании за столицу-2020.

"Нукус, Казань, Тамбов, Вологда и Санкт-Петербург готовят свои презентации. Финал - это всегда огонь, не пропустите. Там еще будет крутой сюрприз, потом расскажу. А о великолепных ведущих можно сказать уже сейчас - Виктория Аксенова-Кладиева (Viktoria Aksenova Kladieva) и Алексей Литвяков!", - рассказала в Facebook директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец.

На ближайшие дни запланированы еще несколько событий, связанных с "ТД". 30 января откроется Восьмая международная научно-практическая конференция, посвященная "Тотальному диктанту", тотальная конференция пройдет в Москве, будет насыщена лекций и обсуждениями по секциям, условно названным "Кодификация, "РКИ", "Научком, "Литература", "Методика", "Непрерывное образование" и "Русский язык 18+".

А вот 31 января организаторы проведут первое в истории проекта заседание Клуба авторов "ТД". "С нами будут писатели Андрей Геласимов, Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович",- раскрыла состав участников директор фонда.

Ребковец также сообщила, что в этом году в "Тотальном диктанте" планируют принять участие 29 стран.