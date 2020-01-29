Apple отчиталась о рекордной выручке

Выручка компании Apple в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 28 декабря 2019 года, составила 92 миллиарда долларов, сообщила компания.

Это рекордный показатель за всю историю корпорации. По сравнению с первым кварталом прошлого финансового года выручка выросла на 9%. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

Чистая прибыль компании составила 22,24 миллиарда против 19,97 миллиарда годом ранее. В течение последнего года прибыль корпорации выросла впервые.

Позитивная отчетность повлияла на стоимость акций Apple, которые выросли в цене примерно на 2%.

Рекордные продажи связаны с популярностью новых устройств Apple. Больше половины всех продаж по-прежнему приходится на смартфон iPhone.