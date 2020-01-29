В России замедлилось и корпоративное, и потребительское кредитование, следует из данных Центробанка. ЦБ рассчитывает, что кредитование экономики вскоре может вырасти. При правильном подходе это и увеличит зарплаты работников, и создаст новые рабочие места. Замедление потребкредитования действительно дает банкам свободные ресурсы, но будут ли они одалживать эти деньги компаниям - пока большой вопрос.

Рост розничного кредитования в прошлом году составил 18,6% против 22,8% в 2018-м, причем заметное торможение происходило последние четыре месяца, указывает Банк России. Выдавалось меньше как и необеспеченных потребительских кредитов (это прямой эффект от регулятивных мер ЦБ по сдерживанию роста сегмента), так и ипотеки. При этом качество розничных кредитов пока опасений не вызывает, подчеркивают в Центробанке.

Выдача корпоративных кредитов, по данным Банка России, в конце года вообще практически не росла. А в целом за 2019 год прирост корпоративного кредитования (4,5%) оказался несколько ниже, чем в 2018 году (5,8%), из-за слабого спроса со стороны компаний, указывает ЦБ.

Медленные темпы корпоративного кредитования сохраняются уже несколько лет из-за слабого роста экономики, ужесточения политики ЦБ по оценке качества заемщиков и переключения банков на более доходное потребкредитование, говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Если рост потребкредитования продолжит замедляться, значительная часть банков займет выжидательную позицию и предпочтет инвестировать в ценные бумаги, например ОФЗ или держать средства на депозитах в Центробанке, опасается он.

Рост кредита компаниям создает новые рабочие места

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявляла, что регулятор заинтересован в развитии кредитования реального сектора экономики. "Но просто кредитовать всех подряд или "нужные" компании совершенно неправильно и будет только вредить росту экономики или распределять ресурсы в неэффективные секторы", - подчеркивала Набиуллина.

Вопрос еще и в том, дает ли расширение кредитования конкретных отраслей или проектов существенный эффект с точки зрения занятости и роста зарплат, отмечает Проклов. Его оценить непросто, хотя развитие малого и среднего бизнеса и расширение его кредитования может дать даже более массовый эффект по занятости и зарплатам, говорит аналитик. В то же время, например, кредитование дорогостоящего импортного переоборудования предприятия само по себе новых рабочих мест не создаст, подчеркивает аналитик.

Для расширения корпоративного кредитования нужны системные меры по снижению давления на бизнес, по развитию малого и среднего предпринимательства и по существенному улучшению инвестклимата в целом, считает Проклов. Но это задача не только Банка России, а прежде всего правительства, уточняет он.

При разумном росте корпоративное кредитование или выпуск облигаций дают компаниям капитал для развития и создают рабочие места по всей производственной цепочке, соглашается главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах. Розничные же кредиты поддерживают потребление, но за счет самих граждан, по ним выше ставки и риски для банков - таким образом, оно куда опаснее в плане провоцирования кризисов, указывает аналитик.