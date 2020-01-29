Басист Мэрилина Мэнсона Хуан Альдерете упал с велосипеда и впал в кому

56-летний американский музыкант Хуан Альдерете, экс-басист группы The Mars Volta и басист Мэрилина Мэнсона, впал в кому после очень серьезной велосипедной аварии.

Об этом на официальном Facebook-аккаунте исполнителя рассказала его жена Анна.

По словам женщины, инцидент произошел 13 января недалеко от их дома - "Хуан попал в аварию сам по себе, без участия машин или других людей". И хотя музыкант был в шлеме и полностью экипирован, Альдерете получил черепно-мозговую травму и впал в кому. В которой находится до сих пор.

При этом о каких-то положительных перспективах пока говорить сложно - остается лишь надеяться на лучшее.

Хуан Альдерете родился в 1963-м в Лос-Анджелесе и сотрудничал как минимум с дюжиной групп и исполнителей. В частности, на Мэнсона он работает с 2017 года, после того, как ММ выгнал Твигги Рамиреса, когда того запоздало заклеймили как сексуального хищника и насильника.