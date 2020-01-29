БелАЗ начал поставки самосвалов в Индию

"Хождение за три моря" предстоит преодолеть до конца текущего месяца первой партии из восьми карьерных белорусских тяжеловесов - БелАЗ-75137. В Индию уже отгружено четыре 136-тонных самосвала, а еще столько же будет доставлено потребителю до конца января.

Карьерные самосвалы, информирует пресс-служба предприятия, - часть крупного контракта из 77 машин, который был подписан в октябре истекшего года с компанией Coal India Limited. Многотонные силачи предназначены для транспортирования горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых.

Поставку самосвалов в открытый угольный карьер Gevra на белорусском заводе называют "первым уверенным шагом в наращивании присутствия БелАЗа на рынке Индии". Дело в том, что в непосредственной близости от карьера продолжается строительство современного сервисного центра по обслуживанию белорусских машин. Согласно договоренностям с партнерами, Минск будет поставлять запчасти и заниматься сервисным обслуживанием на протяжении восьми лет эксплуатации техники.

На заводе уточнили, что государственная угледобывающая корпорация Индии, на долю которой приходится сейчас 81 процента угледобычи в стране, продолжает наращивать свои мощности. Правительством в Дели поставлена задача по добыче одного млрд тонн угля к 2025 году.

А что касается самосвалов серии 75137, то они, сообщает агентство, пользуются большой популярностью у горнодобывающих компаний мира. Именно эта модель составляет почти треть от общего количества проданной в прошлом году техники БелАЗ, хотя славится РБ и производством самого большого в мире карьерного гиганта грузоподъемностью 450 тонн.