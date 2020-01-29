Берлинале объявил конкурсную программу

70-й Берлинский кинофестиваль объявил программу главного конкурса, она состоит из 18 фильмов. Российское кино в ней представляет "Наташа" - одна из четырех частей огромного проекта Ильи Хржановского "ДАУ" ("ДАУ. Наташа", "ДАУ. Новый человек", "ДАУ. Нора Сын" и "ДАУ. Саша Валера"), которым не было выдано удостоверение для проката в России, так как они "содержат материалы, пропагандирующие порнографию".

Автор проекта в своем письме в Министерство культуры утверждал, что "откровенные сцены, наличествующие в фильмах, существуют там как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии". Теперь судить о том, какая из сторон права, предстоит жюри и зрителям Берлинале. Кроме того, в программе "Berlinale Special" будет показана еще одна часть проекта - "ДАУ. Дегенерация" Ильи Хржановского и Ильи Пермякова.

Кроме "Наташи", в конкурсную программу юбилейного кинофестиваля включены мировые и европейские премьеры фильмов "Берлин, Александерплатц" Бурхана Курбани (Германия - Нидерланды), "Женщина, которая бежит" Хон Сансу (Южная Корея), "Перечеркнуть историю" Бенуа Делепина и Гюстава Керверна (Франция), "Нарушитель" Наталии Меты (Аргентина), "Первая корова" Келли Рейнхардт (США), "Облученный" Рити Панха (Камбоджа), "Соль слез" Филиппа Гарреля (Франция), "Никогда, редко, иногда, всегда" Элизы Хиттман (США - Великобритания), "Дни" Цай Минляна (Тайвань), "Неизбранные дороги" Салли Поттер (Великобритания), "Моя маленькая сестренка" Стефани Шуа и Вероники Реймонд (Швейцария - Германия), "Нет здесь зла" Мохаммада Расулофа (Германия - Чехия - Иран), "Все мертвые" Гаэтано Готардо и Марко Дутры (Бразилия - Франция), "Ундина" Кристиана Петцольда (Германия), "Сибирь" Абеля Феррары (Италия - Германия - Мексика) и "Я хотела спрятаться" Джорджо Диритти (Италия).

Комментируя отбор фильмов, новый художественный директор фестиваля Карло Шатриан отметил преобладание в программе "темных тонов. Это вызвано тем, что авторы выбранных нами картин смотрят на реальность без иллюзий - не для того, чтобы устрашать публику, а чтобы открыть ей глаза".

Новых лауреатов - обладателей Золотых и Серебряных медведей 70-го Берлинского международного кинофестиваля - назовет жюри под председательством британского актера Джереми Айронса. Фестиваль пройдет с 20 февраля по 1 марта.