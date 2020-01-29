Бразильский производитель стрелкового оружия откроет производство в Индии

Бразильский производитель стрелкового оружия Taurus намерен наладить выпуск своей продукции в Индиис местной металлургической группой Jindal Steel. Такую информацию во вторник распространила газета Valor Economico.

Стороны планируют создать совместное предприятие, доля индийцев в котором составит 51%, а бразильцев - 49%. Jindal Steel, ранее не занимавшаяся оружейным бизнесом, на начальном этапе вложит 20 миллионов долларов в создание производства по технологиям Taurus, которые будут переданы индийской промышленной группе, пишет ТАСС.

Ожидается, что первая сборная линия заработает уже во втором полугодии этого года и начнет выпускать пистолеты и револьверы. В дальнейшем предполагается наладить выпуск оружия для нужд военного ведомства. Издание приводит слова президента Taurus Салезиу Нюса, по оценкам которого, в ближайшие пять лет спрос минобороны Индии составит 500 миллионов стволов.

Кроме того, со следующего года в Индии начнется производство патронов военного назначения в рамках сотрудничества бразильской государственной оборонной компании CBC и местной SSS Springs.