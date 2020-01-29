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29.01.2020 23:26
Рубрика: В мире

Huawei раскинет британские сети

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8073)
Британия, несмотря на сильный прессинг США, разрешила китайской компании Huawei развивать на своей территории сети связи пятого поколения (5G). Отказавшись идти на поводу у американцев, Лондон наглядно продемонстрировал стремительно сокращающееся влияние Америки на своих партнеров, отмечают в этой связи обозреватели.

Британский премьер Борис Джонсон провел встречу с советом национальной безопасности своей страны. В закрытом совещании приняли участие представители центра по кибербезопасности (NCSC), которые после тщательного анализа пришли к выводу: любые риски со стороны Huawei возможно нивелировать, и компании разрешено продолжить разворачивать инфраструктуру 5G на территории Соединенного Королевства. В основе этого решения лежат сугубо экономические соображения - затраты британских налогоплательщиков на установку и использование конкурирующего IT-оборудования от шведской компании Ericsson и финской Nokia оказались бы гораздо выше, да и запланированные Huawei крупные инвестиции в экономику королевства в предстоящий нестабильный период "постбрекзита" заместить нечем.

Фото: iStock
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Несмотря на введенные Даунинг-стрит, 10, ограничения - доля китайского производителя высокотехнологичного оборудования не должна превышать 35 процентов британской коммуникационной "периферии", а серверы, роутеры и маршрутизаторы с логотипом Huawei не допустят до "коренных и критически важных элементов" национальной сети, - решение Лондона стало настоящей политической пощечиной США. По крайней мере именно так действия правительства Джонсона расценили в Вашингтоне, который под предлогом якобы исходящих из КНР киберугроз всеми правдами и неправдами стремился заблокировать работу Huawei как на Туманном Альбионе, так и во всем Евросоюзе.

В администрации Дональда Трампа уже назвали принятое Вестминстером решение "разочаровывающим", а предстоящая в ближайший четверг в Лондоне встреча госсекретаря США Майка Помпео с Борисом Джонсоном будет "неловкой", пишет газета Financial Times.

В мире Европа Великобритания

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