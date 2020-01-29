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29.01.2020 08:01
Рубрика: Культура

Развенчан миф о внезапной гибели мощной цивилизации Кахокия

Текст: Денис Передельский
Фото: Cahokia Mounds Historic State Site / William R. Iseminger Фото: Cahokia Mounds Historic State Site / William R. Iseminger
Фото: Cahokia Mounds Historic State Site / William R. Iseminger

Команда исследователей во главе с А. Дж. Уайтом из Калифорнийского университета в Беркли (США) в ходе раскопок на территории современного Южного Иллинойса обнаружила доказательства того, что одна из самых мощных и загадочных цивилизаций Северной Америки, Кахокия, не исчезла внезапно, как считалось до сих пор.

Свои выводы исследователи изложили в журнале American Antiquity, а коротко о работе рассказывается на сайте Университета в Беркли. Кахокия считается одной из наиболее развитых доколумбовых цивилизаций Северной Америки.

Своего расцвета она достигла в 1100-е годы. Причины ее краха до сих пор не установлены. Более того, до последнего времени считалось, что эта цивилизация внезапно исчезла перед появлением на континенте европейцев.

Фото: Exact Metrology
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До нашего времени дошли остатки сооружений этой культуры. Раскопки доказывают, что Кахокия была культурным центром и домом для десятков тысяч коренных американцев. Они активно занимались сельским хозяйством, рыболовством и торговлей. Кроме того, они возводили гигантские ритуальные курганы.

Популярная версия гласит, что к 1400-м годам Кахокия пришла в упадок из-за климатических бедствий - наводнения чередовались с засухами, пропитания и других ресурсов индейцам не хватало. В какой-то момент жители решили оставить свой город.

Антрополог А. Дж. Уайт усомнился в том, что столь развитую цивилизацию могли внезапно уничтожить засухи и наводнения. Команда под его руководством провела раскопки в местах, где существовала эта культура.

В результате в Кахокии были обнаружены следы присутствия человека, а именно коренных американцев, на протяжении всего XVIII века. Например, на это указывает изученный древесный уголь и сохранившаяся с тех времен пыльца растений.

Исследование показало, что местные жители если и покинули свои дома, то ненадолго. В том же "бедственном" XV веке город был заселен в ходе новой волны миграции.

"Если верить археологическим записям, то можно подумать, что Кахокия была городом-призраком во времена первого контакта с европейцами, - говорит Уайт. - Но мы сумели собрать воедино доказательства присутствия коренных американцев в этом районе во время контакта, причем это присутствие впоследствии растянулось на века".

Ученые также установили, что реальная гибель этой культуры приходится на конец 1700-х годов, когда новые волны миграции, войны, болезни и изменения окружающей среды привели к резкому сокращению численности местного населения.

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