Развенчан миф о внезапной гибели мощной цивилизации Кахокия

Команда исследователей во главе с А. Дж. Уайтом из Калифорнийского университета в Беркли (США) в ходе раскопок на территории современного Южного Иллинойса обнаружила доказательства того, что одна из самых мощных и загадочных цивилизаций Северной Америки, Кахокия, не исчезла внезапно, как считалось до сих пор.

Свои выводы исследователи изложили в журнале American Antiquity, а коротко о работе рассказывается на сайте Университета в Беркли. Кахокия считается одной из наиболее развитых доколумбовых цивилизаций Северной Америки.

Своего расцвета она достигла в 1100-е годы. Причины ее краха до сих пор не установлены. Более того, до последнего времени считалось, что эта цивилизация внезапно исчезла перед появлением на континенте европейцев.

До нашего времени дошли остатки сооружений этой культуры. Раскопки доказывают, что Кахокия была культурным центром и домом для десятков тысяч коренных американцев. Они активно занимались сельским хозяйством, рыболовством и торговлей. Кроме того, они возводили гигантские ритуальные курганы.

Популярная версия гласит, что к 1400-м годам Кахокия пришла в упадок из-за климатических бедствий - наводнения чередовались с засухами, пропитания и других ресурсов индейцам не хватало. В какой-то момент жители решили оставить свой город.

Антрополог А. Дж. Уайт усомнился в том, что столь развитую цивилизацию могли внезапно уничтожить засухи и наводнения. Команда под его руководством провела раскопки в местах, где существовала эта культура.

В результате в Кахокии были обнаружены следы присутствия человека, а именно коренных американцев, на протяжении всего XVIII века. Например, на это указывает изученный древесный уголь и сохранившаяся с тех времен пыльца растений.

Исследование показало, что местные жители если и покинули свои дома, то ненадолго. В том же "бедственном" XV веке город был заселен в ходе новой волны миграции.

"Если верить археологическим записям, то можно подумать, что Кахокия была городом-призраком во времена первого контакта с европейцами, - говорит Уайт. - Но мы сумели собрать воедино доказательства присутствия коренных американцев в этом районе во время контакта, причем это присутствие впоследствии растянулось на века".

Ученые также установили, что реальная гибель этой культуры приходится на конец 1700-х годов, когда новые волны миграции, войны, болезни и изменения окружающей среды привели к резкому сокращению численности местного населения.